Глава азербайджанской диаспоры в Украине награжден медалью

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял руководителя диаспорской организации Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области Украины Матлаба Наджафова.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Председатель комитета подчеркнул, что азербайджанские общины за рубежом, наши соотечественники находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он высоко оценил активность соотечественников в направлении тесной интеграции в местные общества, пропаганды азербайджанских реалий, популяризации богатого культурного наследия и культуры Азербайджана. Было отмечено, что диаспора играет важную роль в развитии взаимных отношений между странами, также были даны рекомендации относительно дальнейшей деятельности.

Затем Матлабу Наджафову была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

Наш соотечественник выразил глубокую благодарность азербайджанскому государству за высокую оценку его деятельности. Он отметил, что и в дальнейшем не пожалеет усилий для развития двусторонних отношений между странами и более организованной деятельности азербайджанской диаспоры.

Отметим, что Матлаб Наджафов с 2000 года является руководителем диаспорской организации Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области Украины. За период российско-украинского конфликта он оказал помощь многим соотечественникам.