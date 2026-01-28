Стали известны места строительства новых ж/д остановок - КАРТА
Как мы сообщали ранее, в Баку и на прилегающих территориях расширяется железнодорожная сеть.
Как передает Day.Az, до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 25 остановок и станций.
В рамках Государственной программы будут восстановлены железнодорожные линии и построены новые станции по следующим направлениям:
Ени Сураханы - Говсан (4 станции)
Бакыханов - Бина -Гала (7 станций)
Забрат - Маштага - Баглар (7 станций)
Отметим также, что строительство остановки "Дярнягюль" "продолжается ускоренными темпами. Кроме того, создаются остановки в Кюрдаханы, Фатмаи, Сарае и Бинагади. Будет обеспечена остановка поездов на станциях Баш Кешля и Нариманов.
Уже опубликована карта с указанием территорий, на которых планируется строительство станций.
Представляем вашему вниманию данную карту:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре