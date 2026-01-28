Стали известны места строительства новых ж/д остановок

Как мы сообщали ранее, в Баку и на прилегающих территориях расширяется железнодорожная сеть.

Как передает Day.Az, до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 25 остановок и станций.

В рамках Государственной программы будут восстановлены железнодорожные линии и построены новые станции по следующим направлениям:

Ени Сураханы - Говсан (4 станции)

Бакыханов - Бина -Гала (7 станций)

Забрат - Маштага - Баглар (7 станций)

Отметим также, что строительство остановки "Дярнягюль" "продолжается ускоренными темпами. Кроме того, создаются остановки в Кюрдаханы, Фатмаи, Сарае и Бинагади. Будет обеспечена остановка поездов на станциях Баш Кешля и Нариманов.

Уже опубликована карта с указанием территорий, на которых планируется строительство станций.

Представляем вашему вниманию данную карту: