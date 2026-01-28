В этой части Баку 12 часов не будет воды

В рамках работ, которые будут проводиться с 10:00 до 22:00 29.01.2026 в связи с подключением вновь проложенного магистрального водопровода к существующей сети, будут перебои в водоснабжении некоторых территорий Хатаинского района.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (АДСЭА).

Отмечается, что после завершения работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с ранее установленным графиком и правилами эксплуатации.