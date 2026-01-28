https://news.day.az/society/1812558.html В этой части Баку 12 часов не будет воды В рамках работ, которые будут проводиться с 10:00 до 22:00 29.01.2026 в связи с подключением вновь проложенного магистрального водопровода к существующей сети, будут перебои в водоснабжении некоторых территорий Хатаинского района.
В этой части Баку 12 часов не будет воды
В рамках работ, которые будут проводиться с 10:00 до 22:00 29.01.2026 в связи с подключением вновь проложенного магистрального водопровода к существующей сети, будут перебои в водоснабжении некоторых территорий Хатаинского района.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (АДСЭА).
Отмечается, что после завершения работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с ранее установленным графиком и правилами эксплуатации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре