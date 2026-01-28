https://news.day.az/world/1812567.html Стала известна дата переговоров РФ и Украины в Абу-Даби Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого", - указал представитель Кремля.
Стала известна дата переговоров РФ и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого", - указал представитель Кремля.
В переговорах также примет участие делегация США.
