Стала известна дата переговоров РФ и Украины в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого", - указал представитель Кремля.

В переговорах также примет участие делегация США.