В iPhone появилась новая защита

Корпорация Apple добавила в iPhone в ряде стран функцию сокрытия местоположения. На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новую опцию защиты конфиденциальности нашли в третьей бета-версии iOS 26.3, вышедшей для разработчиков и опытных пользователей. В описании говорится, что она "ограничивает точное местоположение" iPhone и таким образом не позволяет операторам связи делиться данными о геолокации с третьими лицами.

Причем опция работает только на смартфонах и планшетах с фирменными модемами C1 и C1X. К ним относятся iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro на базе M5. Также в настоящий момент функция ограничена рядом регионов и операторов: США - Boost Mobile, Великобритания - EE и BT, Германия - Telekom, Таиланд - AIS и True.

"Сотовые сети могут определять местоположение вашего устройства, выявляя, к каким вышкам сотовой связи оно подключается", - объяснили журналисты Neowin. Также они обратили внимание, что новая технология не будет скрывать местоположения пользователя, когда тот совершает звонок по номеру экстренных служб.