"Ливерпуль" vs "Карабах": как агдамский клуб может шокировать "Энфилд"?

Сегодня, 28 января, на "Энфилде" агдамский "Карабах" проведет матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу против английского "Ливерпуля".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча начнется в 23:59 по бакинскому времени и ответит на главный вопрос: напишет ли агдамский клуб новую страницу в истории азербайджанского футбола.

Новый формат Лиги чемпионов устроен просто: первая восьмерка таблицы сразу проходит в 1/8 финала, места с 9-го по 24-е попадают в стыковой раунд, а остальные вылетают. Поэтому "Ливерпуль" стремится закрыть вопрос без лишних матчей, а "Карабах" - не упустить шанс закрепиться среди 24 лучших. Для тех, кто окажется в зоне 9-24, жеребьевка стыков пройдет 30 января.

Фаворит очевиден, но у хозяев есть уязвимость, которую невозможно спрятать словами. Арне Слот прямо сказал, что из профильных центральных защитников у него доступен только Вирджил ван Дейк, а пару ему придется собирать из игроков полузащиты. Джо Гомес травмирован, Ибраима Конате пропускает матч по личным причинам, Джованни Леони давно вне игры, Конор Брэдли восстанавливается после операции на колене. При этом Слот подтвердил, что Энди Робертсон будет в составе на игру, а Ватару Эндо рассматривается как один из вариантов для латания обороны.

"Карабах" подходит к матчу в более ровной кадровой ситуации, хотя важная потеря есть: отсутствует Кади Боржес. Впрочем, агдамцы уже научились играть без него - матч с "Айнтрахтом" (3:2) не даст соврать. Главное же в другом: "Карабах" в этой кампании уже показывал, что умеет цепляться за результат против топ-соперников. Команда сыграла вничью 2:2 с "Челси" и в целом зарекомендовала себя как неудобный соперник.

Как может сложиться матч? Скорее всего, "Ливерпуль" с первых минут включит давление и высокий темп. Дома ему важно забить как можно раньше, чтобы не загонять игру в нервный сценарий. "Энфилд" такие вечера умеет разогревать мгновенно, и для гостей самый сложный отрезок - стартовые 15-20 минут, когда трибуны и скорость хозяев часто превращаются в волну.

Шансы "Карабаха" - не в том, чтобы весь матч переигрывать "Ливерпуль", а в том, чтобы правильно выбрать моменты. Их два.

Первый - эпизоды после потерь "Ливерпуля" в центре поля. Когда у фаворита в обороне импровизация, любая быстрая атака в два-три паса в свободное пространство становится опаснее обычного. Чем меньше сыгранности в центре защиты, тем выше цена одного рывка за спину или одной неточной передачи при выходе из обороны.

Второй - стандарты: угловые и штрафные. В матчах, где владения мячом у андердога будет немного, стандарт остается самым понятным способом создать момент даже без долгих позиционных атак. Один качественный навес, один выигранный верх - и игра уже другая, особенно если счет долго держится равным.

Конечно, есть и обратная сторона. Если "Карабах" пропустит рано, матч почти наверняка уйдет в русло "Ливерпуля". Хозяева смогут контролировать темп и заставлять гостей больше рисковать, а это увеличит количество потерь и ударов по воротам. Поэтому для агдамцев ключевая задача - дотянуть игру до второй половины с приемлемым счетом. При 0:0 или минимальном отставании агдамцев давление начнет работать и на "Ливерпуль": задача попасть в топ-8 при своих трибунах заставляет торопиться и ошибаться.

С точки зрения турнирной перспективы ставки прозрачные. Победа "Ливерпуля" гарантирует ему прямой выход в 1/8 финала. Победа "Карабаха" обеспечивает место в топ-24 и выход в стыковой раунд. Ничья также дает ему путевку в стыки, а вот в случае поражения нужно будет смотреть в сторону прямых конкурентов и надеяться, что они сегодня не будут побеждать.

Финал у этой истории прагматичный. "Ливерпуль" сильнее по классу, глубине состава и фактору своего поля, но именно сегодня у него есть редкая проблема - оборона, собранная на ходу. А у "Карабаха" есть понятный план, который может сработать даже на "Энфилде": выстоять старт, не дарить простые мячи, поймать пару быстрых выходов и использовать стандарты. В таких матчах сенсации рождаются не из громких слов, а из одного правильно сыгранного эпизода и команда Гурбана Гурбанова в этой Лиге чемпионов доказала, что способна это делать.