Футболист сборной Азербайджана сменил клуб в Германии

Футболист сборной Азербайджана до 17 лет Зейд Насирулла сменил команду в Германии, перейдя в команду U19 берлинского клуба "Берлинер", выступающего в Юношеской Бундеслиге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт клуба, игрок сборной в настоящее время вместе с новой командой принимает участие в учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье. Берлинский клуб в рамках контрольных матчей сыграет против российских команд "Краснодар" и "Спартак" (Москва).

Отметим, что ранее Зейд Насирулла выступал за команду U19 клуба "Герта Целендорф".