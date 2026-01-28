В Турции планируют снизить зависимость от импорта труб для бурения

В Турции планируют наладить местное производство обсадных труб (casing), предназначенных для использования в качестве каркасного элемента при бурении нефтяных и газовых скважин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, государственная нефтяная компания TPAO до сегодняшнего дня импортировала данный вид труб, что приводило к оттоку валюты за рубеж. С целью изменения ситуации принято решение объявить конкурс на локализацию научно-исследовательских работ по проекту разработки и производства обсадных труб.

Текст объявления размещен в сегодняшнем номере официального вестника правительства Турции - Resmi Gazete.

Крайний срок подачи заявок на участие в проекте - 13 марта 2026 года.

Конкурс объявлен на фоне заявлений представителей Министерства энергетики и природных ресурсов Турции о планах ускорения работ по разведке месторождений страны.