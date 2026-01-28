США требуют от Украины подписать соглашение о прекращении огня

Государственный секретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что обсуждаемые в настоящее время гарантии безопасности для Украины предусматривают направление военных контингентов Великобритании и Франции, которым будет оказываться поддержка со стороны Вооружённых сил США.

Как сообщает Day.Az, об этом Рубио заявил в ходе слушаний в Комитете по международным отношениям Сената Конгресса США.

По его словам, военные возможности НАТО, а также участие отдельных стран-членов альянса в данном процессе должны быть подвергнуты серьёзной переоценке.

"В настоящее время существует определённое общее понимание по вопросу гарантий безопасности для Украины. Однако эти гарантии в основном предполагают размещение небольших военных контингентов Европы, прежде всего Франции и Великобритании, с последующей поддержкой со стороны США", - отметил Марко Рубио.

Он подчеркнул, что ключевым элементом реальных гарантий безопасности является именно поддержка США. По словам Рубио, готовность некоторых европейских стран направить войска в Украину в послевоенный период имеет значение, однако без поддержки Соединённых Штатов это не будет иметь серьёзного эффекта.

Государственный секретарь также добавил, что многие страны на протяжении последних 20-30 лет не инвестировали в достаточной мере в свои вооружённые силы. По его словам, этот подход в настоящее время начинает меняться, и в ряде государств уже предпринимаются конкретные шаги.