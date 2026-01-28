https://news.day.az/sport/1812584.html "Шамахы" арендовал игрока "Сабаха" Футбольный клуб "Шамахы" реализовал очередной трансфер в зимнее трансферное окно. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, "Шамахы" договорился с другим представителем элитного дивизиона "Сабахом" об аренде защитника Абдуллы Рзаева. 24-летний футболист будет выступать за "Шамахы" на правах аренды до конца текущего сезона.
