"Карабах" близок к подписанию французского футболиста

Агдамский "Карабах" намерен усилить состав французским футболистом.

Как сообщает Day.Azz со ссылкой на Balla, чемпион Азербайджана заинтересован в услугах левого защитника клуба АЕК Ларнака Жереми Гнали.

По информации источника, руководство клуба из Ларнаки положительно оценивает предложение, поступившее от "Карабаха". Отмечается, что контракт французского футболиста с АЕК истекает через пять месяцев, что делает возможный трансфер более реалистичным.

В материале также подчеркивается, что Жереми Гнали не является игроком основного состава кипрской команды, и его продажа в азербайджанский клуб может рассматриваться как удачное решение для АЕК.

Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость французского защитника оценивается в 450 тысяч евро.