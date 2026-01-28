Баку будущего: стратегия Президента Ильхама Алиева по преображению столицы

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного - ни один современный мегаполис не может развиваться без сильной, продуманной и долгосрочной транспортной политики. Особенно это актуально для Баку - города, который стремительно растет, расширяется, меняет свой облик и становится все более притягательным как для жителей страны, так и для гостей. Именно поэтому вопросы транспортной инфраструктуры сегодня занимают одно из ключевых мест в государственной повестке Азербайджана.

Сегодняшние заявления заместителя министра цифрового развития и транспорта Рахмана Гумбатова на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы, ясно показывают: Азербайджан системно готовится к новому этапу модернизации столицы. И в основе этой работы - стратегическое внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева к тому, чтобы жизнь бакинцев становилась более комфортной, мобильной и удобной.

Сегодня метро Баку остается главным видом общественного транспорта. Но рост населения и увеличение пассажиропотока закономерно создают нагрузку на центральные станции, прежде всего "28 Мая" и "Сахиль". Именно там сосредоточены основные транспортные потоки столицы. Как подчеркнул Рахман Гумбатов, на текущем этапе главная задача - снизить эту нагрузку за счет строительства пересадочных станций.

До 2030 года такие узлы предусмотрены, в частности, на станциях "Низами", "Сахиль" и "Хатаи". Это решение позволит перераспределить пассажиропотоки и сделать перемещение по городу более логичным и быстрым. Подобный подход - это не просто строительство ради строительства. Это грамотное планирование, основанное на потребностях людей, на понимании того, что транспорт - это кровеносная система мегаполиса.

Не менее важным является и следующий этап развития метро. Уже рассматриваются перспективы прокладки новых линий в такие районы, как Ени Гюнешли, Забрат, Масазыр и Сарай. Эти территории активно развиваются, и транспортная доступность становится там вопросом первостепенного значения. Таким образом, Баку продолжает расширять метрополитен не только в центре, но и в сторону новых жилых массивов, делая город более равномерно связанным и удобным.

Особое внимание в программе уделено интеграции трамвайной сети с железнодорожным сообщением и метро. В первую очередь планируется реализация трамвайного коридора "Мехдиабад - 28 Мая (HUB)", который обеспечит прямую связь между северными поселками столицы и центральной частью города. Это фактически возрождение трамвая в новом качестве - как современного, экологичного и высокопроизводительного транспорта.

По расчетам, запуск данного маршрута позволит сократить более 20 тысяч автомобильных поездок, что означает меньше пробок, меньше загрязнения воздуха и больше времени для людей. Трамвай, как отметил замминистра, отличается высокой пассажировместимостью, долговечностью (срок эксплуатации до 50 лет) и способностью двигаться по выделенным путям, не попадая в городские заторы. Это особенно важно для мегаполиса, где каждая минута в дороге имеет значение.

Принципиально важно, что новая транспортная политика строится на интеграции. Пересадки будут организованы на станции в поселке имени М. Расулзаде, а также вблизи метро "Азадлыг проспекти". Пассажиры смогут легко продолжить поездку на метро или железнодорожном транспорте. Конечная остановка "28 Мая" станет ключевым транспортным узлом, где соединятся различные виды транспорта. Это уже не отдельные маршруты, а единая система, ориентированная на удобство человека.

Еще одним важным направлением является обновление автобусного парка. Президент Ильхам Алиев в недавнем большом интервью отечественным телеканалам подчеркнул, что каждый год в Баку доставляют сотни новых автобусов, включая электробусы, не загрязняющие воздух. Это означает, что государство подходит к проблеме пробок и экологии комплексно: метро, трамвай, железная дорога и современные автобусы работают как части единого решения.

Особо стоит подчеркнуть, что значительная часть этих проектов реализуется за счет внутренних ресурсов Азербайджана. Это свидетельствует о росте экономического потенциала государства, о способности страны самостоятельно инвестировать в будущее своей столицы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в том же интервью отечественным телеканалам отметил, что за последние 20 лет в Баку было построено семь станций метро, и трудно представить, какой была бы ситуация сегодня, если бы эти проекты не были реализованы. Уже определены места для десяти новых станций, будут построены два дополнительных депо, ведется оптимизация существующих станций.

Как видим, сегодня Баку переживает период стремительного преображения. Строятся новые мосты, путепроводы, транспортные развязки, развивается железная дорога Баку-Сумгайыт, исчезают устаревшие круговые перекрестки, формируется современная инфраструктура мегаполиса. Все это - результат последовательной государственной политики, в центре которой стоит человек, его комфорт, его безопасность и качество жизни.

Забота Президента Ильхама Алиева о том, чтобы Баку становился удобным, современным и экологичным городом, выражается не в словах, а в масштабных проектах, которые шаг за шагом меняют столицу. И уже совсем скоро стремительно растущий и обновляющийся Баку станет еще более комфортным для жизни городом - городом будущего, который уверенно строится сегодня.