https://news.day.az/world/1812600.html
Советник Хаменеи пригрозил США и Израилю
Любая идея "ограниченного удара" по Ирану является иллюзией.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х заявил старший политический советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.
По его словам, любые военные действия Соединенных Штатов "из любого источника и на любом уровне" будут рассматриваться как начало войны.
"Ответ на них будет немедленным, тотальным и беспрецедентным, направленным на сердце Тель-Авива и всех сторонников агрессора [Израиля и Соединенных Штатов]", - написал Шамхани.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы применить силу против Ирана.
