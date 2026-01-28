Советник Хаменеи пригрозил США и Израилю

Любая идея "ограниченного удара" по Ирану является иллюзией.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х заявил старший политический советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

По его словам, любые военные действия Соединенных Штатов "из любого источника и на любом уровне" будут рассматриваться как начало войны.

"Ответ на них будет немедленным, тотальным и беспрецедентным, направленным на сердце Тель-Авива и всех сторонников агрессора [Израиля и Соединенных Штатов]", - написал Шамхани.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы применить силу против Ирана.