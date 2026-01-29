В США назвали главную цель "Совета мира" на данный момент

В настоящее время основное внимание "Совета по миру" сосредоточено на управлении второй и третьей фазами плана в Газе.

Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената США.

"Мы приветствуем все страны, которые были приглашены", - отметил Рубио.

Государственный секретарь США подчеркнул, что "Совет по миру" является международной организацией, признанной Советом Безопасности ООН.