Азербайджанский боксер завоевал титул чемпиона

В бакинском Центре бокса подошел к концу чемпионат Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в последний день соревнований были разыграны медали в десяти весовых категориях среди мужчин.

Золотые награды турнира завоевали Билалхабаши Назаров (50 кг), Ниджат Гусейнов (55 кг), Магомедали Аширалиев (60 кг), Магсуд Хасметов (65 кг), Наби Искендеров (70 кг), Аббасгулу Шадлински (75 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Рамал Гасанлы (85 кг), Рауф Рагимов (90 кг) и Батраз Мильдзохов (свыше 90 кг).

Особое внимание привлек успех Батраза Мильдзохова. Уроженец России, ранее выступавший под флагом этой страны, после натурализации представляет Азербайджан и сумел стать чемпионом национального первенства.