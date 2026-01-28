Фанаты "Карабаха" провели шествие в Ливерпуле

Агдамский "Карабах" сегодня проводит матч восьмого тура Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.Biz, в преддверии встречи болельщики азербайджанского клуба собрались в Ливерпуле и организовали шествие в сторону стадиона "Энфилд", где пройдет поединок. Акция поддержки прошла в праздничной и организованной атмосфере.