https://news.day.az/sport/1812603.html Фанаты "Карабаха" провели шествие в Ливерпуле - ФОТО - ВИДЕО Агдамский "Карабах" сегодня проводит матч восьмого тура Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.Biz, в преддверии встречи болельщики азербайджанского клуба собрались в Ливерпуле и организовали шествие в сторону стадиона "Энфилд", где пройдет поединок.
Фанаты "Карабаха" провели шествие в Ливерпуле - ФОТО - ВИДЕО
Агдамский "Карабах" сегодня проводит матч восьмого тура Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.Biz, в преддверии встречи болельщики азербайджанского клуба собрались в Ливерпуле и организовали шествие в сторону стадиона "Энфилд", где пройдет поединок. Акция поддержки прошла в праздничной и организованной атмосфере.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре