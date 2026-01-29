В Грузии запретят иностранное лоббирование

В Грузии будут применяться наказания за осуществление иностранной лоббистской деятельности.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге руководитель парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.

По его словам, в настоящее время готовится пакет предложений по внесению изменений в Закон "О грантах".

Кирцхалия отметил, что передача прямо или косвенно денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, имущественных льгот либо любых других преимуществ гражданину или юридическому лицу другого государства в обмен на осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, будет наказываться штрафом, обязательными общественными работами сроком от 300 до 500 часов либо лишением свободы на срок до шести лет.

Он подчеркнул, что также будет определено понятие иностранного юридического лица, чья деятельность по своей сути включает работу по вопросам, связанным с Грузией.

"Такие лица смогут получать гранты исключительно с согласия правительства Грузии, в противном случае будет наступать уголовная ответственность", - заявил Кирцхалия.

Глава фракции добавил, что впредь грантом будет считаться любое средство, предоставляемое любым лицом любому лицу в денежной или натуральной форме, которое используется или может быть использовано с целью оказания влияния на правительство Грузии, государственные органы или любую часть общества.