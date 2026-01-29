Между Россией и Украиной состоится встреча в двустороннем формате

Россия и Украина продолжат 1 февраля в Абу-Даби двусторонние переговоры по урегулированию ситуации в Украине.

Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената США.

По его словам, на прошлой неделе в ОАЭ после длительного перерыва состоялась встреча в трёхстороннем формате с участием США. В этих переговорах участвовали специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, американский предприниматель Джаред Кушнер, а также представители России и Украины.

Марко Рубио отметил, что запланированная на этой неделе следующая встреча будет проводиться уже в двустороннем формате, и на этом этапе Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер участия не примут.

Тем не менее, не исключается возможность подключения представителей США к переговорам в случае необходимости.