Представлен ИИ для ученых на базе ChatGPT

OpenAI представила Prism - новое рабочее пространство для исследователей, построенное на базе модели GPT-5.2 Thinking. Инструмент доступен бесплатно всем пользователям с аккаунтом ChatGPT и ориентирован на ускорение научной и образовательной работы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании позиционируют Prism как специализированное решение для науки, сопоставимое по роли с агентными IDE, которые в 2025 году стали стандартом для разработки ПО. Цель продукта заключается в упрощении подготовки научных публикаций и снижении рутины, не подменяя при этом экспертную проверку результатов.

Prism создан на базе Crixet, облачного LaTeX-редактора, о приобретении которого OpenAI объявила одновременно с запуском сервиса. Платформа поддерживает редактирование и форматирование научных текстов, построение диаграмм без использования TikZ, поиск релевантных публикаций и автоматическое формирование библиографии со ссылками на первоисточники. Помимо этого, Prism может генерировать планы лекций и наборы заданий.

Комментируя риски галлюцинаций ИИ, вице-президент OpenAI по науке Кевин Вейл отметил, что система не заменяет верификацию со стороны ученых, а лишь ускоряет рабочий процесс. По его словам, каждое упоминание исследования сопровождается ссылкой на оригинальную научную статью.

По данным OpenAI, ChatGPT получает около 8,4 млн сообщений в неделю по продвинутым темам в области точных наук и математики от 1,3 млн пользователей, а объем таких запросов за год вырос на 50%. В компании ожидают, что 2026 год станет для ИИ в науке тем же, чем 2025 год стал для ИИ в программировании.