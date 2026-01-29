https://news.day.az/sport/1812607.html "Карабах" впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов Как сообщалось ранее, агдамский "Карабах" потерпел поражение от "Ливерпуля" в выездном матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, встреча на стадионе в Ливерпуле завершилась со счетом 0:6 в пользу английского клуба. Несмотря на поражение, "Карабах" сумел выполнить главную задачу на общий этап.
"Карабах" впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщалось ранее, агдамский "Карабах" потерпел поражение от "Ливерпуля" в выездном матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на стадионе в Ливерпуле завершилась со счетом 6:0 в пользу английского клуба.
Как передает Day.Az, несмотря на поражение, "Карабах" сумел выполнить главную задачу на общий этап. По итогам восьми туров агдамский клуб набрал 10 очков, занял 22-е место в турнирной таблице и впервые в истории азербайджанского футбола пробился в плей-офф Лиги чемпионов.
Соперник "Карабаха" в стыковых матчах определится по итогам жеребьевки, которая состоится 30 января.
