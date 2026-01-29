Главный тренер "Ливерпуля" о ФК "Карабах"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал матч против агдамского "Карабаха" в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наставник мерсисайдцев отметил, что его команда с большим уважением отнеслась к сопернику.

"Мы стали свидетелями интересного противостояния. Относились к сопернику с уважением. Позади остались сложные матчи, и приятно, что нам удалось занять место в первой восьмерке Лиги чемпионов", - сказал Слот на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча "Ливерпуль" 0 "Карабах" завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 6:0.