https://news.day.az/sport/1812624.html Главный тренер "Ливерпуля" о ФК "Карабах" Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал матч против агдамского "Карабаха" в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наставник мерсисайдцев отметил, что его команда с большим уважением отнеслась к сопернику. "Мы стали свидетелями интересного противостояния.
Главный тренер "Ливерпуля" о ФК "Карабах"
Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал матч против агдамского "Карабаха" в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наставник мерсисайдцев отметил, что его команда с большим уважением отнеслась к сопернику.
"Мы стали свидетелями интересного противостояния. Относились к сопернику с уважением. Позади остались сложные матчи, и приятно, что нам удалось занять место в первой восьмерке Лиги чемпионов", - сказал Слот на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, встреча "Ливерпуль" 0 "Карабах" завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 6:0.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре