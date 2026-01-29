- первый за 10 лет клуб из СНГ, вышедший в плей-офф ЛЧ

Агдамский "Карабах" установил историческое достижение в Лиге чемпионов УЕФА, став первым за последние 10 лет клубом из стран СНГ, сумевшим выйти в плей-офф главного еврокубка, передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 азербайджанский клуб в гостях потерпел поражение от "Ливерпуля" со счетом 6:0. Несмотря на неудачный результат, "Карабах" по итогам лиговой стадии набрал 10 очков, занял 22-е место в турнирной таблице и пробился в стыковые матчи плей-офф.

Таким образом, "Карабах" стал первым клубом из СНГ за последнее десятилетие, сумевшим продолжить борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, агдамская команда впервые в своей истории сыграет в стыковом раунде за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперник "Карабаха" определится по итогам жеребьевки, которая состоится 30 января. Возможными оппонентами являются "ПСЖ" и "Ньюкасл Юнайтед". Стыковые матчи пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.