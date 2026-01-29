США не исключают превентивную военную операцию против Ирана

США не исключают проведение военной операции против Ирана, которая может носить превентивный характер.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената.

По словам Рубио, такой шаг мог бы служить предупреждением потенциальной угрозы, однако это вовсе не означает, что он обязательно будет реализован.

Он также подчеркнул, что США надеются, что этот сценарий не воплотится в жизнь.

Государственный секретарь отметил, что Вашингтон намерен усилить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, учитывая риски, связанные с Ираном.

По его словам, размещение сил в регионе демонстрирует возможность защиты личного состава и объектов США от потенциальных угроз со стороны Ирана.