Ровшан Наджаф поздравил "Карабах"

Президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил агдамский "Карабах" в связи с выходом команды в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, глава национальной ассоциации опубликовал соответствующее заявление на своих страницах в социальных сетях, подчеркнув значимость этого достижения для всего азербайджанского футбола.

"Очередной важный успех в истории азербайджанского футбола. Завоевав путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, искренне поздравляю футбольный клуб "Карабах" и всех наших болельщиков. Желаю команде удачи в предстоящих матчах", - написал Ровшан Наджаф.