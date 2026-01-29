В Иране заявили о наличии оперативных планов на все возможные сценарии

В Иране заявили, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) имеет оперативные планы на все возможные сценарии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Tasnim", об этом заявил официальный представитель КСИР генерал Али Мухаммед Наини.

"У нас есть оперативные планы на все возможные сценарии действий противника, и мы тщательно отслеживаем их передвижения", - подчеркнул генерал.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не исключают превентивную военную операцию против Ирана