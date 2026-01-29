Азербайджан предложил одной из стран безвизовый режим

Азербайджан предложил начать процедуру установления безвизового режима для граждан Боснии и Герцеговины.

Как передает Day.Az, об этом в интервью изданию Sarajevo Times сообщил посол нашей страны в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

По его словам, Азербайджан предложил инициировать процедуру установления безвизового режима для граждан Боснии и Герцеговины, что значительно облегчит поездки, туризм и социальный обмен.

"Мы твердо выступаем за сотрудничество, взаимное уважение и мирное развитие, видим в Боснии и Герцеговине дружественного и важного партнера и уверены, что наши отношения будут и дальше развиваться во благо обеих стран и будущих поколений. В данном контексте Азербайджан стремится и дальше поощрять развитие туризма и деловой активности между нашими странами, признавая их важную роль в сближении народов и создании ощутимых преимуществ для граждан", - сказал дипломат.

В.Гулиев также отметил настрой обеих стран на углубление двусторонних отношений для увеличения интенсивности визитов на высоком уровне, проведения регулярных политических консультаций и создания совместной комиссии по экономическому партнерству.