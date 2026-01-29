Гурбан Гурбанов прокомментировал выход "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал выход агдамского клуба в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, несмотря на крупное поражение в выездном матче восьмого тура основного этапа от "Ливерпуля", передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

"Мы не хотели проигрывать с таким счетом и, конечно, испытываем сожаление. Но я поздравляю своих футболистов. В восьми матчах мы шли на большой риск и провели очень сложные игры. Наша команда заслуживала выхода в плей-офф. В этом матче мы могли сыграть лучше, это была не наша игра. После встречи мы поговорили с игроками в раздевалке, и они сами признали, что могли действовать сильнее. Уверен, если мы снова сыграем с "Ливерпулем", будем выглядеть гораздо лучше. Тем не менее мы достойно вошли в топ-24 основного этапа. Поздравляю азербайджанский народ", - сказал Гурбанов в ходе пресс-конференции после матча.

Также наставник "Карабаха" высказался о возможных соперниках в плей-офф.

"У ПСЖ и "Ньюкасла" есть свои особенности и игровой стиль. Независимо от соперника мы будем очень внимательно готовиться к этим матчам", - отметил специалист.

Напомним, встреча "Ливерпуль" - "Карабах" завершилась победой английского клуба со счетом 6:0. Агдамская команда завершила основной этап Лиги чемпионов с 10 очками, заняла 22-е место и впервые в своей истории пробилась в плей-офф турнира.