Назван объём нефти, добытой на платформе «Западный Чираг»

В рамках разработки месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, с платформы "Западный Чираг" на сегодняшний день добыто в общей сложности 251 миллион баррелей нефти (34 миллиона тонн).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию bp.

По имеющимся данным, на платформе на сегодняшний день пробурено в общей сложности 35 скважин, из которых 26 - добывающие нефтяные, 1 - газодобывающая, 7 - нагнетательные для закачки воды, а также 1 скважина для обратной закачки шлама в пласт.

"В основе этого успеха лежат надежное партнерство с правительством Азербайджана, SOCAR и другими партнерами, а также высокий профессионализм, качественная работа и решимость персонала платформы", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 28 января 2014 года в рамках разработки месторождения Азери-Чираг-Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря была начата добыча нефти с платформы "Западный Чираг".