Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянский сепаратист Сейран Оганян снова выполз на публику с громкими заявлениями. На этот раз он заявил, будто сотрудничество Армении с ОДКБ необходимо для "борьбы с крупными региональными державами, такими как Турция", обвинив Никола Пашиняна в разрыве отношений с военным блоком.

По его словам, именно нынешняя власть якобы подорвала связи с ОДКБ, арестовав генерального секретаря организации Юрия Хачатурова.

Но давайте без иллюзий. Сейран Оганян - это не политик. Это симптом. Симптом армянского милитаристского мифа, десятилетиями продававшегося как стратегия, но оказавшегося картонной декорацией, рассыпавшейся от первого удара реальности.

Когда этот человек, давно утративший и влияние, и авторитет, и даже остатки здравого смысла, рассуждает о "борьбе с Турцией", хочется спросить не с иронией, а с медицинской прямотой: вы вообще осознаете масштаб своих фантазий? С кем бороться? С какими силами? С какой экономикой? С каким государством? И главное - от имени кого?

Оганян вытащен на сцену как ржавый реквизит, как тень ушедшей эпохи. Его слова об опоре на ОДКБ для "противостояния крупным региональным государствам" - это не политика. Это карикатура на стратегическое мышление. Это язык человека, застрявшего в начале 2000-х, во времена окопных иллюзий, когда казалось, что оккупацию можно цементировать мифами и бетонными блоками.

ОДКБ? Серьезно? Организация, которая за последние годы не смогла защитить ни одного из своих членов от реальных угроз, но зато отлично демонстрирует институциональный паралич? Организация, чья эффективность измеряется количеством пресс-релизов, а не результатами? И именно к ней апеллирует человек, чьи военные авантюры закончились историческим разгромом?

Оганян обвиняет Пашиняна в ухудшении отношений с ОДКБ из-за ареста Хачатурова. Но правду не спрячешь: отношения рухнули не из-за одного уголовного дела. Они рухнули потому, что выяснилось - армянская военная элита, включая Оганяна, десятилетиями продавала обществу ложь. Ложь о неприступности. Ложь о "балансе сил". Ложь о том, что время будто бы работает на них.

ОДКБ не обязана была воевать за авантюры, которые нарушали международное право. Ни один союз не подписывался защищать последствия оккупации. Когда же реальность стала очевидна, виноватым назначили кого угодно - только не архитекторов катастрофы.

И вот "линия Оганяна" - символ армянского военного самомнения. Бетон, траншеи, доты, километры укреплений, которые подавались как "неприступный щит". Годы строительства, миллионы долларов, фанфары, рапорты. И что в итоге?

Несколько дней. Несколько дней - и от этой "линии" осталась лишь вывеска. Азербайджанская армия не просто преодолела ее - она разобрала ее как иллюзию, как картонный муляж, рассчитанный не на войну, а на самоуспокоение.

Где были "эшелонированные рубежи"? Где "легендарная оборона"? Ее не существовало. Был миф. Был отчет. Было воровство. Было стратегическое ничтожество, прикрытое пафосной болтовней.

И теперь эта мразь, под чьим "гениальным командованием" рассыпались десятилетние укрепления, рассуждает о борьбе с Турцией. Это не трагедия - это фарс. Жалкий, запоздалый фарс.

Оганян - продукт системы, где генералы десятилетиями жили на процентах от замороженного конфликта. Им не нужна была победа. Им даже мир был не нужен. Им нужна была стагнация, потому что стагнация кормила. Война - нет. Война требует профессионализма, а с этим у них хронические проблемы.

Посмотрим на цифры. Военный бюджет Азербайджана к 2020 году - более 2,3 миллиарда долларов. Современные технологии, беспилотники, разведка, точные удары, интеграция. Армянская ставка - бетон, траншеи и "линия Оганяна". Это не ошибка - это концептуальный провал мышления.

Когда этот подонок говорит о Турции как о враге - он не анализирует, он оправдывается. Турция для него - пугало, на которое удобно списать собственное поражение. Не мы проиграли - "нам помешали". Не мы ошиблись - "нас предали". Старый, затертый, трусливый сценарий.

Но история не прощает профессиональной несостоятельности. История фиксирует. И имя Оганяна в этой фиксации стоит не рядом с героями, а в списке тех, кто обманул собственный народ.

Сейран Оганян - не сбой, а закономерность. Винтик, ржавый, но встроенный в систему армянского самообмана. Он не стратег. Он - бухгалтер застоя, кассир поражения, смотрящий за мифом.

Его нынешняя риторика - чистая фобия. Турция, давление, угроза... Это не анализ - это заклинание. Так говорят люди, у которых нет ни цифр, ни сценариев, ни аргументов. У них остался только голос - громкий, надсадный, пустой.

Давайте говорить фактами. Экономика Турции - одна из двадцати крупнейших в мире. Военный бюджет - свыше 15 миллиардов долларов. Современная оборонная промышленность, спутниковая разведка, опыт реальных боевых операций. А что предлагает Оганян? Жалобы на Пашиняна и упования на ОДКБ. Простите, но это даже не смешно - это клиника.

Пашинян для него - удобная ширма. На него можно списать все: и поражение, и развал, и утрату иллюзий. Но Пашинян не строил "линию Оганяна". Пашинян не уверял, что она непроходима. Пашинян не продавал обществу сказки о "новой реальности". Это делали сам Оганян и его круг.

Круг, состоявший из "ветеранов", дельцов от обороны, генералов на откате. Для них война была не трагедией, а бизнесом. Контракты, сметы, отчеты, освоение средств. И ноль ответственности. Потому что результат измерялся не победой, а длиной заморозки.

Именно поэтому "линия Оганяна" рухнула так стремительно. Она ведь не проектировалась как система живой обороны. Она проектировалась как инфраструктура отчета, как фасад, как удобная витрина для внутреннего потребления и внешних доноров. Ее задача была не остановить противника - а убедить армянское общество, что все под контролем.

Азербайджанская армия показала обратное. Не на бумаге, не в кабинетных дискуссиях, а на земле. С координатами, с темпами продвижения, с реальными потерями. Война - это тест. И этот тест Сейран Оганян провалил с треском.

После такого поражения нормальная реакция - молчание. Отставка. Самоанализ. Но Оганян выбрал иное: он снова возвращается в публичное поле с теми же тезисами, теми же страхами, тем же набором фобий и комплексов, как будто ничего не произошло. Как будто десятки тысяч погибших, разрушенные города и крах всей концепции - это не трагедия, а мелочь, которую можно замести под ковер громким выпадом в сторону Турции.

История знает военных, которые, проиграв, сохраняли достоинство, признавали ошибки и уходили с честью. Оганян же пошел другим путем - путем отрицания, самооправдания и агрессивной мимикрии. Он говорит, будто борется, но его "борьба" - это не стратегия, не анализ, не политическая позиция. Это ритуал самоуспокоения. Это старый провокатор, застрявший в своих фантомах.

У него нет ни ресурсов, ни союзников, ни легитимности, ни даже логики. Есть только прошлое - тяжелое, болезненное, пахнущее порохом и ложью. Прошлое, которое он тянет за собой, как ржавый якорь, мешающий Армении двигаться вперед.

И потому слова Оганяна опасны. Не потому что они сильны - нет, сила давно ушла. Опасны потому, что они токсичны. Они отравляют сознание. Они снова запускают старую пластинку реваншизма, мифа о "внешнем заговоре", отказа признать собственные ошибки. А общество, которое не осмысливает поражение, обречено повторить его.

Сейран Оганян - не ответ на вызовы. Он сам - вызов. Вызов здравому смыслу, вызов исторической памяти, вызов рациональности. Он - живое напоминание о том, к чему приводит военная риторика без интеллекта и стратегия без реальности.

Сегодня Сейран Оганян - это не генерал. Это политический труп, дергающийся по инерции и пугающий общество фантомными болями прошлого. Он не понял, что проиграл. Не осознал. Не раскаялся. И выбрал самый позорный путь - путь громкого, злобного, истеричного отрицания реальности.

Он говорит о Турции - потому что боится назвать Азербайджан. Он говорит об ОДКБ - потому что не в силах признать собственную ответственность. Он говорит о Пашиняне - потому что страшится взглянуть в зеркало.

А в этом зеркале - не маршал, не стратег, не "архитектор обороны". В нем - банкрот. Банкрот интеллектуальный. Банкрот моральный. Банкрот профессиональный.

Вся сегодняшняя риторика Сейрана Оганяна держится на одном приеме: если кричать достаточно громко, может показаться, что ты все еще значим. Но крик - это не аргумент. Крик - это симптом. Симптом пустоты.

Оганян - человек, при котором армянская военная мысль окончательно замкнулась в круг собственного самовосхищения. Он не изучал противника - он его высмеивал. Не адаптировался - возводил бетон. Не думал о будущем - торговал прошлым. Итог закономерен: будущее пришло и раздавило его концепции гусеницами реальности.

Азербайджанская армия прошла "линию Оганяна" не только физически. Она прошла ее символически - как нож проходит сквозь миф, как факт проходит сквозь пропаганду, как правда проходит сквозь десятилетия лжи. И в этот момент вся конструкция, на которой держался его мнимый политический вес, рухнула.

После такого не возвращаются. После такого не поучают. После такого не рассуждают о "борьбе с крупными региональными державами". После такого уходят в тень - молча, стыдливо, навсегда.

Но Оганян остался. Остался как назойливый голос прошлого, которое не хочет умирать. Как реваншистский рефлекс, мешающий Армении даже попытаться начать разговор о реальности. О мире, где решает не бетон, а интеллект. Где важен не крик, а расчет. Где действует не миф, а право. Где страну строят не генералы вчерашнего дня, а государственники завтрашнего.

Вот почему Сейран Оганян - не враг Азербайджана. Враги хотя бы опасны. Он - бедствие для собственного народа. Потому что пока такие фигуры продолжают вещать, пока им дают трибуну, пока их слова цитируют - Армения остается пленницей пораженного мышления.

История уже вынесла ему приговор. Без эмоций. Без крика. Спокойно, холодно, необратимо.

Он хотел быть линией - стал руиной.

Он хотел быть символом неприступности - стал символом краха.

Он хотел говорить от имени "сопротивления" - остался лишь эхом той эпохи, где военная глупость возводилась в ранг стратегии, а самообман называли патриотизмом.

Занавес.