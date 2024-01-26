Выборы в Азербайджане - главная причина, почему в ПАСЕ так торопятся

Парламентская Ассамблея Совета Европы продемонстрировала, если мягко выразиться, беспримерное лицемерие. В этих условиях демарш азербайджанской делегации был неизбежен. Нам просто не оставили выбора.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Это не первый подобный факт в ПАСЕ, что говорит о кризисе, который переживает эта организация. Я не провидец, но что-то подсказывает, что в конечном итоге с несправедливыми подходами столкнутся и сами те страны, которые проголосовали за отказ ратифицировать полномочия нашей делегации. При том, что наша делегация сама отказалась от взаимодействия с ПАСЕ и покинула сессию, организаторы травли все равно провели свое позорное голосование. Это была демонстративная акция, которая должна была показать всем, сколько делегаций голосуют против Азербайджана. Это была совершенно бессмысленная демонстративность. Кому и что азербайджанофобы пытались доказать? Своим решением наша делегация сделала обсуждения и голосование совершено бессмысленным. По идее, голосование должно было быть отменено, но его все равно провели. Под давлением. И мы знаем, кто для этого особенно старался.

Мне понравилось, что в преамбуле заявления нашей делегации подчеркнуто, что Азербайджан это гордая страна. Действительно, мы гордая страна и гордый народ и не позволим, чтобы в угоду чьим-то региональным, меркантильным, религиозным и прочим интересам наша гордость была унижена. Мы всегда вели себя достойно, достойно ведем себя и сейчас.

Сегодня налицо уже даже не двойные стандарты в политике Европы, а нечто еще более неприемлемое. Честно говоря, просто теряешь дар речи. Та же борьба с сепаратистами и война за территориальную целостность в Украине или других странах тем же ПАСЕ воспринимается положительно. Когда же дело доходит до нас, когда мы реализуем свое законное право на территориальную целостность и защиту, на нас начинается давление.

Когда мы вступали в европейские и международные структуры, мы надеялись на содействие знаменитых европейских ценностей в справедливом разрешении нашей проблемы. Я помню радость азербайджанского общества, когда наша страна вступила в Совет Европы. Мы тогда не знали, что ждет нас впереди, мы жили надеждами, что международные структуры, наконец, скажут свое слово и укажут армянским сепаратистам их место. Но, к нашему великому сожалению, все произошло с точностью до наоборот. Все годы ПА усиленно поддерживала территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы, когда же дело доходило до нас, включались другие принципы. Я прекрасно помню, что в Ассамблее нам на просьбы поднять вопрос армянской оккупации всегда говорили: что это, мол, не та площадка, не та структура, чтобы детально рассматривать этот конфликт и кого-то обвинять. И вдруг, после того, как Азербайджан освободил свои земли, оказалось, что эта площадка как раз самая подходящая. Как мы должны были к этому отнестись?

Нас пытаются обвинить в том, что мы играем не по правилам. Однако в реальности Азербайджан никогда не отходит от правил. Президент Ильхам Алиев в своей политике всегда основывается и на международное право. Я утверждаю и не устану повторять: все действия Баку находятся в рамках правового поля.

Полностью согласен - европейские структуры действительно усиливают давление на Баку. Почему? Международное сообщество просто не хочет соглашаться с реалиями, которые сегодня существуют в регионе. Почему-то всех очень зацепил тот факт, что Азербайджан в соответствии с международным правом, в том числе гуманитарным правом, обеспечил свою территориальную целостность. Тут имеют место и политические, и географические, и, к сожалению, религиозные аспекты. Под лупой рассматривается, с кем Азербайджан дружит, кого выбирает себе в партнеры.

То, что происходит, большая несправедливость. Те, кто ополчился на Азербайджан, явно не хотят мира в нашем регионе. Наверняка определенные силы в ПАСЕ думают, что стараются ради Армении. Но принесет ли это пользу армянам? Радикальная часть армянского общества считает, что принесет, но здравомыслящая часть осознает, какие негативные последствия такая политика Европы несет для региона и для их страны. Торжественно голосовавшая против ратификации полномочий наших депутатов делегация Армении тоже, несомненно, считала, что вносит вклад в победу армянских интересов и разгром Азербайджана, но на самом деле никакой пользы Армении от этого шага ПАСЕ не будет. Скорее, ее ждут еще большие проблемы.

Демарш ПАСЕ это серьезный удар по интересам Европы в нашем регионе. Очень серьезный. Евросоюз фактически теряет возможность участвовать в мирном процессе. После того, что было устроено в Ассамблее, после всех прозвучавших заявлений, европейские структуры и конкретные страны потеряли право выступать посредниками. Посредничать между Баку и Ереваном было желанием европейцев, но интересам наших двух стран и интересам региона отвечает двусторонний формат. Хочу напомнить, что 7 декабря безо всяких посредников Азербайджан и Армения смогли договориться об обмене задержанными лицами. Это был очень важный шаг. А насколько он понравился тем, кто хочет диктовать свои условия в нашем регионе? Это большой вопрос. Да, европейские структуры тоже аплодировали тогда, но...

Вот американская сторона, помимо аплодисментов, высказалась конкретно, заявив, что Штатам все равно, в каком формате будет подписан мир, главное, чтобы он был подписан. Не имеет особого значения это и для нас. Что такое мирный договор? По большому счету, это как бы протокол о намерениях, после подписания которого начинается практическая деятельность. Да, в мире есть примеры, когда воевавшие страны налаживали сотрудничество, не подписав мирного договора, но, принимая во внимание идеологическую "подушку" армянской политики и наличие территориальных претензий в основополагающих документах армянского государства, без договора нам придется постоянно держать ухо востро.

Многие задаются вопросом, почему все это произошло в ПАСЕ именно сейчас. Я уверен, что противники Азербайджана очень торопятся до выборов 7 ноября нанести ущерб имиджу руководства страны в расчете, что это как-то повлияет на мнение избирателей и на результаты голосования. Это хорошо заметно по риторике выступавших в ПАСЕ в среду депутатов от некоторых стран, по тем акцентам, которые они расставляли. Честно говоря, я удивляюсь таким расчетам. Это до какой же степени нужно не знать Азербайджан и настроения в азербайджанском обществе, чтобы тешить себя такими надеждами. Никому не удастся разобщить наш народ и разрушить его уважение к своему лидеру. В других странах такие номера проходят, но здесь они не пройдут.

Так что, да, думаю, предстоящие выборы в Азербайджане это главная причина того, что в ПАСЕ так торопятся.

Мы не посягали и не посягаем ни на чьи территории, мы с уважением относимся к целостности всех стран, в том числе своих соседей. Мы живем на своих землях и защищаем свои законные права. У нас свои ценности, своя культура, свои традиции, мы их никому не навязываем и не позволим другим навязывать что-то себе. Если кто-то надеется увидеть Азербайджан на коленях, пусть забудет о своих мечтах. Этого не будет. Мы будем выстраивать свою стратегию и тактику, исходя из тех реалий, которые окружают нас. Все маски сброшены, и это даже в какой-то степени хорошо. Мы окончательно поняли цену международному праву, хваленой европейской демократии и системе ценностей, по которым живет западный мир. Вероятно, философия сотрудничества с Европой будет меняться. Мы не можем стоять на месте, мы будем активно действовать, повторю, исходя из сложившихся реалий. Мы будем делать очень выверенные, конструктивные и стратегически правильные шаги. Впрочем, как и всегда.

Хотя есть много тех, кто хотят помешать нам, уверен, что мы выйдем из этой безобразной ситуации с достоинством. Мы тот караван, который движется к цели по четко выверенному маршруту, и никто не сможет заставить нас остановиться.

Лейла Таривердиева