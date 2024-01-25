Азербайджанские парламентарии повели себя в ПАСЕ как представители суверенного, реального государства

Ничего сакрального ни в ПАСЕ, ни в ООН нет. Как нет секрета и в том, сколько стоят должности в аппарате этих организаций. Пора правду сказать, наконец-то. Если уже что надо бы сделать, так это провести независимый мониторинг деятельности ПАСЕ, дабы узнать, какова реальная польза от этой дорогостоящей тусовки.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова, комментируя решение делегации Азербайджана прекратить свое присутствие в ПАСЕ.

По словам Полосковой, похоже, ПАСЕ постепенно деградировала по примеру других международных организаций в коррумпированную структуру, состоящую из равнодушных, а то и безграмотных функционеров, цель которых "жировать" на высоких зарплатах и других льготах согласно статусу, а не разбираться в реальных проблемах. Только коррупционно мотивированный чинуша или круглый кретин мог равнодушно наблюдать столько лет за тем, как Армения превращает цветущий уголок Азербайджана Карабах сначала в кровавое месиво, а потом в коридор для наркотрафика и прочих злодеяний, подчеркнула политолог. А сейчас, когда Азербайджан вернул себе законные территории, которые на глазах превращаются из пустыни и руин в цветущие города и села, такие чинуши и горе-парламентарии еще позволяют себе планировать карательные меры по отношению к делегации страны-победительницы.

"Налицо наглость, полная политическая импотенция и равнодушие к людским судьбам. Почему вообще ПАСЕ решила, что может читать нотации суверенной стране, шантажировать официальный Баку, обвинять в чем-то? Абсолютно правильно поступила делегация Азербайджана, покинув зал заседаний. Это бесполезная кормушка, какую функционеры из ПАСЕ, похоже, решили еще и приватизировать и, игнорируя ее изначальный функционал, использовать для лоббистских целей. Ничего сакрального ни в ПАСЕ, ни в ООН нет. Как нет секрета и в том, сколько стоят должности в аппарате этих организаций. Пора правду сказать, наконец-то. Если уже что надо бы сделать, так это провести независимый мониторинг деятельности ПАСЕ, дабы узнать, а какой выхлоп реальный от этой дорогостоящей тусовки, которую еще некоторые ее участники используют для лоббистских приработков. То есть занимаются прямой коррупцией", - сказала Полоскова.

Азербайджанские парламентарии, покинув зал заседаний, повели себя как представители суверенной, демократической страны, реального государства, которое на деле доказало свои возможности защитить и собственные границы, и народ, считает наша собеседница. И ничего Азербайджан от этого не потерял.

"ПАСЕ пытается действовать по инерции, деля государства на неравные категории? Полноте, господа из Европы. Ваше величие давно в прошлом. А вот преступления европейских стран в период колониализма будут живы в памяти всегда. Не вам учить и не вас слушать", - подчеркнула российский политолог.

В период глобальных геополитических изменений меняется и конфигурация международных и региональных организаций, отметила она. Это объективный процесс. Мы еще это увидим. А потому сейчас выиграют те страны, которые сочли невозможным находиться в "мертвечине". А современная ПАСЕ, по мнению доктора политических наук, именно это из себя и представляет.

"Может быть, о таких мерах против Азербайджана говорил на днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель? Хотя ПАСЕ структура Совета Европы, а не Евросоюза, думаю, не без его влияния был организован сегодняшний спектакль с попыткой устроить публичную порку суверенной стране-победительнице. Господин Боррель, вы член Испанской Социалистической Рабочей Партии. Скорее всего, мое мнение как иностранной гражданки мало вас волнует. Но посмотрите, что о таких, как вы, думают ваши соотечественники. Несколько лет назад в Испании с большим успехом прошла опера "Риголетто", где действие было перенесено в современную Андалусию (Королевство Испания). А вместо лицемерного, развратного, обирающего простой народ герцога из классической оперы "Риголетто" был введен один из лидеров современной Испанской Социалистической Рабочей Партии, Я была на премьере этого спектакля в Испании и видела, как реагировали испанцы. Поэтому, чем вмешиваться в дела других стран и подстрекать кого-то к оказанию давления на Баку, займитесь ситуацией в родной стране. Да и в вашей партии тоже, которая, похоже, только на словах ратует за интересы народа", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева