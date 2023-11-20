Тандем Армения-Евросоюз - это танго старой дамы с хромым партнером

Евросоюз - это махина, которая работает сама на себя. Ее институты изрыты лоббистскими коридорами, в том числе армянскими. А потому искать какие-то особо стратегические цели в поддержке ЕС Армении не стоит.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Кому адресована "суперактивная" демонстративная поддержка Европой Армении? Прежде всего, самим себе как бюрократическому институту. Я имею в виду ЕС, создание и расширение которого в свое время вызвало много надежд, споров. А у ряда стран и опасений. И в результате, породило новую сеть бюрократических институтов, очередную гигантскую кормушку, которая сейчас трещит по швам и ничего толком не решает. А работает сама на себя.

Напомню, что Европейский Союз - это экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Институты ЕС включают в себя Европейский совет, Европейскую комиссию, Совет Европейского Союза, Суд Европейского Союза, Европейскую счетную палату, Европейский центральный банк и Европейский парламент. Вся эта бюрократическая махина нуждается не только в мощном финансировании, но и большой проектной составляющей, чтобы оправдать и свое существование, и выделение больших средств. Выделение денег на проекты по линии ЕС, в том числе и по линии международной гуманитарной помощи не обходится без коррупционной составляющей. А сейчас давайте вспомним, какими прорывными политическими успехами может похвастаться ЕС за последние годы? Никакими.

Эта махина работает сама на себя, ее институты изрыты лоббистскими коридорами. В том числе, армянскими. А потому искать, как вы правильно сказали, в "суперактивной" поддержке Европой Армении как на уровне ЕС, так и отдельных стран (которые зачастую с ЕС эти шаги, опять же, согласовывают), какой-то суперстратегической цели было бы не совсем верно. Схватившись за поверхностно поднятую "проблему Карабаха", чиновники ЕС нашли для себя пусть мелкую тему, но вполне годную для оправдания и собственного существования, и собственных трат. Причем, никакой согласованной линии, строящейся на данных исследований, полевого мониторинга в поведении Европы в отношении Армении я лично не наблюдаю.

Особенно показательно, что сама Европа трещит по швам, страны переживают серьезные экономические проблемы, в том числе, проблемы с долгами (как Франция), страдают от неконтролируемого наплыва мигрантов, теряют не только позиции, но и территории за рубежом. И, тем не менее, вцепились в надуманный "армянский вопрос".

Не надо думать, что все чиновники ЕС - это люди семи пядей во лбу. Как любое хлебное место, структуры ЕС забиты отпрысками влиятельных семей, мажорами и золотой молодежью. Сложно ждать от них внимательного и скрупулезного отношения к порученным задачам. Да, есть и такие, в том числе, на самом высоком уровне. Поэтому, и нахождение на высокой должности в бюрократической иерархии ЕС отнюдь не гарантия глубокого понимания проблем региона и беспристрастного подхода даже к самым острым ситуациям.

И подытожу - любой демонстративный подход это работа на заказчика. Причем, ведь понятно, что ЕС и вся Европа на уровне государств не в состоянии оказать серьезное давление на Азербайджан. Тем более, заставить его отказаться от выбранного политического курса. Да европейские структуры и не хотят обострения ситуации, доведения ее до новой горячей фазы. В балете - а я родом из города, который уже несколько десятилетий по праву считают столицей советского, а сейчас и российского балета - такой стиль называют "танцевать в полноги". Вроде, и всем понятно, что хотят показать, а с другой стороны, все не всерьез. Жаль только народ Армении и ту часть диаспоры, которая всерьез верит в намерения ЕС "защитить армян", причем, непонятно от кого и от чего.

Интересное наблюдение - больше всех о защите прав армян Карабаха, об "этнической чистке" и прочем говорят европейские чиновники - выходцы с территорий, которые бьются за независимость и никак не могут ее добиться. Хотя бы, в виде автономии. Например, тот же господин Боррель, который на днях наговорил в адрес Баку много всякого, родом из Каталонии. А министр иностранных дел Франции мадам Колонна родом с Корсики. Почему они не бьются с таким же рвением за права этих территорий, если уж для них свобода - это, процитирую название культового фильма, "сладкое слово". Заявляя об угрозе нападения Азербайджана на Армению, господин Боррель несет откровенную чушь, демонстрируя тем самым либо безграмотность, либо безответственность, либо ангажированность. Ангажированность тем же армянским лобби, которое озабочено притоком в Ереван средств на оборону. Больше половины из которых будет разворовано, причем, возможно, и при участии европейских партнеров. Кроме этого, постоянная "внешняя угроза" позволит держать в напряжении и постоянной мобилизационной готовности армянское общество. Да и сплоченность азербайджанского общества надо же пытаться чем-то разрыхлить.

Чем бы не руководствовался господин Боррель и иже с ним, подобные заходы провоцируют напряженность на Южном Кавказе. Формируют у европейского обывателя представление об азербайджано-турецкой угрозе. Из сундуков достаются пропахшие нафталином мифы о возрождении Османской империи, кровожадных турках, враждебных "просвещенной Европе" и прочая чепуха. А в основе одно - кому-то поперек горла усиление влияния Турции и ее союзников, смена фигур на геополитической шахматной доске. А вот с этим Старой Европе придется смириться.

Может ли Евросоюз рассчитывать на посредническую роль, выставляя Азербайджан исчадием ада? На мой взгляд, тут все совсем примитивно в плане целей и задач. Любое посредничество для не старого, но уже прокисшего ЕС, это возможность показать миру и самим себе свою политическую востребованность. То, что бюрократические институты ЕС еще живее всех живых. А разговоры об их преждевременной политической импотенции - это "инсинуации врагов и завистников".

И здесь институты ЕС нашли достойную пару - "древнюю", но вечно страдающую Армению. Внешне выглядит жалостливо и даже напоминает этакое танго старой дамы с хромым партнером. Вот только находящемуся на взлете Азербайджану, как стране-победителю, костыль в виде ЕС, причем, явно демонстрирующий неуважительное отношение к официальному Баку, совсем не нужен. Да и Армении от ЕС нужны только деньги и политический ресурс. "Сердечным согласием" там и не пахнет.

Думаю, что такое посредничество, как фактор давления, не устроит Баку. И не только Баку. А Европе пора бы пересмотреть свою роль и место в современном мире. И научиться уважительно относиться к новым игрокам, вышедшим на региональный уровень. Таким, как Азербайджан. Дабы совсем не оказаться на задворках истории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!

Лейла Таривердиева