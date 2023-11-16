Европа создала миф об "агрессивном" Азербайджане, чтобы завлечь Армению на свою сторону

Поддержка Европой Армении больше демонстративная. Она имеет под собой много моментов и адресована не Азербайджану, а России. Эта поддержка демонстрируется для того, чтобы можно было завлекать армянские власти, и без того благоволящие к Западу, на свою сторону. Это делается еще и для того, чтобы показать, что Европа может тягаться с Россией в ее традиционной сфере влияния на Южном Кавказе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Последние заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в адрес Азербайджана следует рассматривать в том же контексте, считает он. Это демонстрация поддержки Армении и Николу Пашиняну. У Европы появился исторический шанс заполучить Армению в сферу своего влияния. Прежде ей такого шанса не выпадало. В Грузии, например, это место уже занято Соединенными Штатами. С этим связана вся активность и риторика европейских чиновников, которые, конечно же, прекрасно понимают, что Азербайджан не заинтересован в нападении на Армению и не вынашивает таких планов.

"Баку знает, что такие действия являются нарушением международного права, за соблюдение которого сам боролся все годы армянской оккупации. При этом следует понимать, что Азербайджан не будет отказываться от рамок, которые были установлены после развала Союза в пределах административных границ союзных республик. Все вопросы, которые после окончательного разрешения карабахского конфликта будут решаться, будут связаны, в первую очередь, с делимитацией границ и, во вторую очередь, с транспортными коммуникациями. Миф о неких агрессивных планах Азербайджана создан для того, чтобы показывать Еревану, как она, Европа, крута и что она может вступиться за Армению. Это направлено на создание благоприятного для себя фона в Армении", - сказал Макили-Алиев.

Наш собеседник не согласен с мнением, что после 44-дневной войны у армян оставался шанс что-то себе урвать. Все шло к полному восстановлению Азербайджаном своей территориальной целостности. Вопрос был только во времени, считает эксперт. Армяне пытались затянуть решение вопроса как можно на более долгий срок, ожидая, видимо, какого-то чуда.

По мнению доцента Гетеборгского университета, на Азербайджан Запад ополчился не потому, что он восстановил свою территориальную целостность, а потому что сделал это, не спросив у Запада. Это было очень обидно Европе, которая думала, что она управляет процессом примирения Баку и Еревана, что сумеет мирным путем восстановить территориальную целостность Азербайджана и одновременно обеспечить армянам Карабаха комфортные условия. Это была цель, к которой Европа шла, на которую она ставила в своей миротворческой миссии. И вот эта цель была потеряна.

"Азербайджан лишил ЕС этой цели, потому что устал ждать. Мотивацию Баку можно понять. Он ждал тридцать лет и в конце концов был вынужден решать вопрос ценой крови своих граждан. И больше ждать он не захотел, когда после 44-дневной войны вопрос окончательного решения проблемы снова стал затягиваться. Тем не менее, Европа очень обиделась за это на Азербайджан. Это сильно задело именно Евросоюз, верхушку ЕС, которая очень старалась инвестировать в переговорный процесс, думая, что сможет выйти героем из данной ситуации. Эта обида очень активно сейчас изливается на Азербайджан. Рассчитывалось, что если Евросоюзу удастся примирить стороны, и Азербайджан, и Армения, и карабахские армяне будут обязаны Европе. Все вроде бы счастливы и все обязаны своим счастьем Евросоюзу. Но не случилось. И все заявления, которые звучат, это месседжи Европы о том, что она обижена", - сказал Макили-Алиев.

Наш собеседник отметил, что такие заявления также резонируют с представлениями европейских избирателей о том, что "агрессивная страна будет продолжать вести себя агрессивно". Большой временной разрыв между оккупацией азербайджанских территорий Арменией и реализацией Азербайджаном права на самозащиту облегчает возможность представить нашу страну агрессором. Право на самозащиту легко объяснить на примере Украины, а пауза в тридцать лет в карабахском конфликте позволяет еврочиновникам представлять ситуацию иначе, отметил эксперт.

"И все же, обратим внимание, даже после нелицеприятных заявлений в адрес Баку Боррель говорит о заключении мира и мирном договоре. Для Европы это очень важно. С Южным Кавказом для европейцев связаны важные инвестиционные проекты, коммуникации с Азией, какие бы обиды они не держали на Баку. Это геополитическая игра, все происходящее мне не кажется заслуживающим особого внимания и реакции. Азербайджан должен идти дальше и продолжать свою прагматичную политику по отношению к Европе. Евросоюз - очень хороший партнер, несмотря на то, что он может вот так вот обижаться. Одним словом, мой прогноз таков: все это будет еще какое-то время продолжаться, но скоро сойдет на нет", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева