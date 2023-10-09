Между Брюсселем и Баку идет тонкий политический процесс

То, что парламенты Франции и Канады прекратили деятельность парламентских групп дружбы с Азербайджаном, - это полнейшая глупость. Такие демарши не будут способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Скорее наоборот. Они также не будут способствовать двусторонним отношениям.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Что хотят показать Канада и Франция - большой вопрос, отметил он. Но заострять внимание на этих демонстративных шагах не стоит. Конечно, такие действия в какой-то мере влияют на двусторонние отношения, однако следует учесть, что демонстративность не всегда отражает реальную политику, подчеркнул доктор международного права.

"На днях в интервью Евроньюс глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что отношения с Азербайджаном у Европы непростые. Думаю, в нынешней ситуации такое заявление следует рассматривать как следствие беспрецедентного давления на председателя Евросовета со стороны популистских политиков в Европе, которые сами демонстрируют предвзятое отношение к Азербайджану. Он, думаю, был вынужден под давлением этой медийной и популистической повестки говорить подобным образом. Но это, на мой взгляд, ничего не значит. Как ЕС сейчас будет действовать? Как будет усложнять отношения и будет ли вообще? Любой накал в отношении ЕС и Баку может сорвать мирные переговоры. А значит, Евросоюз потеряет свою повестку, которую продвигает. Не думаю, что ЕС настроен на то, чтобы занимать какую-то двусмысленную позицию по отношению к Азербайджану.

Знаете, политикам иногда приходится делать такие заявления. И я бы сказал, что Мишель сделал это нехотя, это было видно. Он боится того, что ЕС может потерять инициативу в регионе. ЕС пытался показать, что может удерживать стороны от неправильных, по его мнению, действий. Сдерживать их так, чтобы ни та, ни другая сторона не могли бы действовать по своему усмотрению и свободно. Но, как показала практика, это невозможно, что является большой репутационной потерей для Евросоюза. А так как в более сильной позиции находится Азербайджан, недовольство высказывается в его адрес. Это тонкий политический процесс, и это надо понимать", - сказал Макили-Алиев.

В этом процессе, по мнению, нашего собеседника, привлекает внимание поведение Франции. Портить отношения с главной страной Южного Кавказа, при этом желая утвердиться в регионе, - это нонсенс. Тем не менее, на межгосударственных отношениях ее поведение вряд ли сильно отразится. По словам доктора права, у Франции есть определенные интересы, которыми она не будет поступаться. И демонстративность, с которой действует Макрон, как раз отражает суть вопросов. Тем не менее, своими шагами и заявлениями она добилась того, что мы стали свидетелями отказа Баку от пятисторонней встречи в Гранаде. Это очень важный сигнал о том, что если ЕС сейчас начнет делать резкие движения, это может плохо закончиться для всей мирной повестки, где Европа хочет взять инициативу, подчеркнул наш собеседник.

"Поэтому, думаю, ЕС постарается не обострять ситуацию. И это уже можно заметить по заявлениям европейских чиновников и даже французской стороны, сделанным в ходе саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. А если напряженность все же будет нарастать, хуже будет для самого ЕС, для всего региона. Потому что тогда правила игры будут меняться. И меняться они будут не в лучшую сторону", - резюмировал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева