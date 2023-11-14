Озвученные Боррелем "предупреждения" Азербайджану - дешевое трюкачество

Азербайджан никогда не очаровывали "улыбки" Европы в прежние времена и мало пугают ее вербальные угрозы, раздающиеся ныне. Ведь все, что делает Азербайджан, отвечает нормам международного права и внутреннему законодательству.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя неадекватные высказывания в адрес Азербайджана, прозвучавшие накануне на пресс-конференции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Азербайджан, подчеркнул Мусабеков, не нуждается в финансовых подачках Евросоюза, а сотрудничество в энергетической сфере - взаимовыгодное. После отказа от российских энергоносителей, зависимость европейских потребителей от каспийского газа и нефти существенно выросла. Так что Баку не пугают пустые угрозы санкций в отношении нашей страны. У Азербайджана много партнеров в Евросоюзе, кровно заинтересованных в партнерстве с нашей страной и способных нейтрализовать необдуманные и вредные проармянские санкционные инициативы, считает азербайджанский депутат.

"Озвученные Боррелем "предупреждения" Азербайджану не нападать на Армению это дешевое трюкачество с его стороны. Это - пожилой политический левак из испанской Каталонии, который на практике мало что решает, а смотрит в рот президента Макрона, пролоббировавшего его назначение на высокий пост в иерархии Евросоюза. Очень просто изобразить себя "спасителем" Армении, человеком, способным отвести от нее военные угрозы в ситуации, когда в этом никакой необходимости нет. Ведь Азербайджан на самом высоком уровне неоднократно заявлял об отсутствии у нас планов нападения на Армению.

Баррель, как, впрочем, и Евросоюз, никакого посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании не осуществлял. Председатель Совета ЕС Шарль Мишель осуществлял эту миссию персонально, организовывая встречи и переговоры первых лиц конфликтующих сторон. Неуместное и неуемное желание президента Франции, не скрывающего свою откровенно проармянскую позицию, влезть в переговорный процесс, торпедировало миссию Шарля Мишеля. В сущности, Азербайджан не нуждается ни в чьих посреднических услугах. Навязывать нам их бесполезно. Дипломаты Азербайджана и Армении вполне в состоянии самостоятельно завершить работу над соглашением, по нормализации наших межгосударственных отношений. Вопрос о том, где и с участием кого произойдет подписание такого документа, является второстепенным", - сказал Мусабеков.

По его словам, поддержка Европой Армении носит преимущественно вербальный, то есть словесный характер. Даже в финансовом плане поддержка Евросоюза была обещана в форме инвестиций в размере 2,6 млрд. евро в различные проекты на протяжении 5 лет. Однако в практическом отношении из этих средств до Армении не дошла даже десятая часть. Какая-то помощь выделена для обустройства армян-переселенцев из Карабаха в размере нескольких десятков миллионов евро, отметил наш собеседник.

"Вот и все. Резолюции Европарламента, а также отдельных государств, практических последствий не имеют. Все эти действия европейских и американских симпатизантов Пашиняна имеют значение исключительно для укрепления его внутриполитических позиций, чтобы оправдать проводимый, так называемый, "прозападный" курс, на фоне катастрофического поражения в борьбе с Азербайджаном", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева