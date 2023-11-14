Францию и Армению ждут новые разочарования к Рождеству

Автор: Лейла Таривердиева

Месть это нездоровое чувство, задерживающее человека в развитии. То же можно сказать о народах и странах. Посмотрите, например, во что превратила жажда мести армянский народ. Или же другой пример - Президент Франции Макрон.

Этот политик посвятил последние годы своей жизни мести Азербайджану, а точнее - Президенту Азербайджана. Несерьезно и несолидно, конечно, для главы такой страны, как Франция, вести себя подобным образом, но Макрон, видимо, считает иначе. Мания величия, мучающая этого незначительного по росту и внутреннему содержанию политика, обострилась, задетая тем фактом, что он не так велик, как думает о себе. Это представление было разрушено лидером Азербайджана, и тонкая душевная организация господина Макрона не выдержала.

У стран с большим прошлым не обязательно бывает большое настоящее. Все когда-нибудь заканчивается, и нужно уметь относиться к переменам с юмором. Для Макрона, пребывающего мысленно в державных временах, Азербайджан это чуть ли не страна третьего мира. И то, что он не может влиять на политику официального Баку, видимо, серьезно не дает ему покоя. Иначе как объяснить его постоянную озабоченность нашей страной? Да, мы знаем, что во Франции богатая и влиятельная армянская диаспора, скупающая пачками чиновников и парламентариев. Это все понятно, но нельзя же так опускаться, чтобы, оставив проблемы собственной страны, ставить себя в неловкое положение, пытаясь влезть в дела другого государства.

С началом 44-дневной войны именно французская сторона была инициатором появления сказок о "наемниках", якобы воюющих вместо Азербайджанской армии. Макрон приложил наибольшие усилия, чтобы заставить Азербайджан отказаться от восстановления своей территориальной целостности. Французского лидера не останавливало, что это не удалось даже мировым державам. Стал бы Баку прислушиваться к Парижу? Если в Москве и Вашингтоне "непослушание" было воспринято философски, Эмманюэль просто извелся, пытаясь и так, и эдак доказывать Азербайджану, что представляет потомков Наполеона. Он давал обещания армянам, заверял, что не позволит и все такое, но так и не смог ни на что повлиять.

После войны Франция была в первых рядах обвинителей и критиков Азербайджана. Макрону не нравилось все, что делал и говорил Баку. От Парада Победы до Парка трофеев. В последнем случае возмущение Франции было особенно удивительным, если учесть, что в ее музеях экспонируются не трофейные танки и восковые фигуры, а реальные черепа африканских повстанцев. Макрон громче всех обвинял Баку в неких военных преступлениях, в варварстве, вандализме и прочем при том, что его страна имела за плечами геноцид полуторамиллионов алжирцев и другие подобные деяния. Так же громко и эмоционально сейчас он обвиняет нас в этнических чистках. До этого он докатился не сразу - скатывался постепенно.

Не сумев обеспечить армянам победу в войне, Макрон решил пристроиться к переговорному процессу. Мирный процесс начался и успешно развивался при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Встрял в него Макрон не для того, чтобы приобщиться к благородному делу достижения мира, а для того, чтобы все разрушить. Впервые он оказался за столом на встрече в Праге в октябре прошлого года. Влез, чтобы поддержать Пашиняна, который очень боялся Ильхама Алиева. Но, как говорится, что-то пошло не так. По итогам той встречи, проходившей, повторим, в присутствии Макрона, было подписано Пражское заявление, в котором Армения отказывалась от притязаний на азербайджанские земли. Так что французский партнер не очень то и помог Пашиняну. Как отмечал потом Президент Ильхам Алиев, "итоги Пражской встречи были для нас успешными, потому что Армения признала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

Казалось бы, процесс пошел и для посредников это большой плюс. Но буквально через неделю после Праги Макрон вдруг проснулся, видимо, осознав, что на переговорах не доглядел и все вышло так, как хотел того азербайджанский лидер. Находясь в меньшинстве, Ильхам Алиев добился нужных формулировок и фактически заложил фундамент окончательной интеграции остававшейся под армянским контролем части Карабаха.

Макрон начал действовать. Посыпались обвинения в том, чего Азербайджан не совершал. Поэтому не удивительно, что от очередной встречи в Брюсселе, которая по настоянию Пашиняна должна была пройти с участием Макрона, Баку отказался. И Эмманюэль совсем обиделся. Месть азербайджанскому Президенту стала для него делом жизни. Только подумайте - Франция по уши в проблемах, в стране беспорядки, из-за нашествия клопов закрываются школы, а Президент Макрон занят тем, что строит планы мести Азербайджану и лично его Президенту. Наверное, мы должны гордиться таким повышенным вниманием.

Никакие резолюции Сената Франции и его личные заявления никак не действовали на Баку, поэтому Макрон пытался действовать через Совет Безопасности ООН.

После событий сентября 2022 года тандем Армения-Франция пытался провести в Совбезе ООН документ, осуждающий действия Азербайджана. Однако ничего не вышло. 20-21 декабря прошлого года Франция и Армения созвали заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Лачинской дороге. Была предпринята попытка протащить антиазербайджанский документ. Планировалось, что первоначально это будет заявление, которое потом Франция, как постоянный член СБ, постарается преобразовать в резолюцию. Однако в конечном итоге из документа были удалены все нужные армянам формулировки.

В начале августа этого года по обращению Армении и при поддержке Франции в Совбезе прошли слушания по поводу "блокады" и "голода". Они ничем не закончились, так как Азербайджан был более убедителен. Тогда же армянские власти успокоили свою паству, сообщив, что Франция готовится представить в Совбез ООН проект резолюции о "блокаде" Лачинской дороги и "голоде" в Карабахе. И вот это уже должно сработать. Но не сработало. Макрон и его команда опоздали - вопрос слетел с повестки сам собой после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября. 19 сентября Франция, пытаясь догнать уходящий поезд, обратилась по поводу проведения экстренного заседания СБ. Заседание состоялось 21 сентября и закончилось для тандема ничем. Протащить документ, обвиняющий Азербайджан в этнических чистках, религиозной ненависти и прочих грехах, не получилось, хотя Франция и ЕС очень старались. Французы совсем немного опоздали - всего на какие-то сутки. 21 сентября обсуждать и осуждать уже было нечего. Тем более смешно было бы вести разговоры о "блокаде" и "голоде".

Но пусть никто не думает, что эти многочисленные провалы заставили господина Макрона прийти в себя и обратить внимание на проблемы собственной страны. Ничего подобного. Жажда мести, съедающая и без того имеющего нездоровый вид Президента Франции, вышла на новый виток. Недавно стало известно, что Франция инициировала новое обсуждение в Совете Безопасности ООН с целью принятия резолюции против Азербайджана. На этот раз это будет обеспечение силами международного сообщества условий для возвращения армян в Карабах. Среди условий, как поведала глава МИД Колонна, будут "сильные гарантии защиты прав армян Карабаха, в том числе их исторических и культурных прав, для чего необходимо постоянное международное присутствие".

У Франции, видимо, становится традицией завершать год каким-нибудь дипломатическим провалом. Как мы уже отметили выше, в конце прошлого года это был провал с "блокадой" Лачинской дороги. В этом году Макрон хочет опозориться с "возвращением армян". Франция и Армения никак не могут уразуметь, что Совбез это не площадка для игры в петанк (французская национальная игра). Тандем терпит неудачи потому, что у других постоянных членов СБ имеются свои интересы, и они с армянскими капризами никак не связаны. Мы уже не говорим о непостоянных членах. То, что французские инициативы постоянно проваливаются, это сигнал и о том, что зацикленность Парижа на Азербайджане воспринимается другими странами как признак нездоровья. Это ведь действительно ненормально, быть до такой степени повернутом на мести Баку, чтобы раз за разом терпеть неудачу и все равно тупо бросаться на закрытые ворота. Вопрос возвращения добровольно, точнее, по науськиванию собственных лидеров покинувших Карабах армян зависит только и только от Азербайджана. Никакие международные миссии, наблюдатели, механизмы к этому процессу не будут допущены, сколько бы резолюций и кем бы не принималось. У Макрона нет никаких шансов отыграться на этот раз. Как он будет дальше жить, снова проиграв, даже представить не беремся. Очередное разочарование может серьезно сказаться на психическом здоровье французского лидера. Было бы лучше ничего вообще не затевать, а спокойно готовиться к Рождеству, не портить праздник ни себе, ни армянам, которые снова на что-то надеются.

Скажем больше - педалируя в СБ вопрос возвращения армян в Карабах, Франция оказывает Еревану медвежью услугу и ставит Армению под ответный удар. Ведь Азербайджан не просто так все активнее поднимает вопрос возвращения азербайджанцев в Армению. У соседей поджилки трясутся, когда слышат о Западном Азербайджане.

И еще, Франции, пытающейся разыгрывать какие-то варианты на Южном Кавказе и в Центральной Азии, следует не забывать, что между ней и ее грандиозными планами всегда будет находиться Азербайджан. Не в силу упрямства, вредности или коварства, а в силу банальной географии. Так уж вышло, что реализовывать свои намерения в этой части мира, испортив отношения с Баку, будет очень и очень проблематично. Куда бы Франция не бросалась, везде будет натыкаться на фактор Азербайджана.

Таковы реалии, и Макрону стоит с ними ознакомиться, прежде чем лезть со своим уставом в чужой монастырь.