Заседание Совбеза ООН по Карабаху показало несостоятельность и обвинений, и обвинителей

Заседание Совбеза ООН по карабахской теме было совершенно бесполезным для тех стран, которые эти обсуждения инициировали.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, это Франция, Армения, проармянские лоббистские группы в США, в первую очередь Боб Менендес, который, брызжа слюной, пытается рисовать картину якобы трагедии, происходящей в зоне РМК.

"О какой трагедии идет речь? В ходе антитеррористических локальных мероприятий ВС Азербайджана, даже по раздутым данным так называемого "омбудсмена" Карабаха, погибло всего 10 гражданских лиц. Да, каждая человеческая жизнь бесценна, но не могу удержаться от сравнения - 10 против 613 женщин, детей, стариков, убитых в Ходжалы. Еще 200 ходжалинцев по сей день числятся пропавшими без вести, и мы понимаем, что это значит. Тем не менее, для покровительствующих Армении стран и лоббистских кругов этот акт геноцида все еще кажется второстепенным, а в Карабахе они вдруг усмотрели "неприемлемые" действия Азербайджана.

Заседания Совбеза показало несостоятельность всех обвинений, озвученных против Азербайджана, несостоятельность Франции как инициатора этих обсуждений. Предыдущие обсуждения, прошедшие в августе, уже показали бессмысленность вынесения темы Карабаха на суд СБ. Когда Совбез по одному и тому же поводу бессмысленно собирают каждый месяц, думаю, это, в конце концов, всем надоест", - сказал политолог.

По мнению Мусабекова, в 2023 году Азербайджан и Армения могут выйти на подписание мирного договора. Однако, отметил он, это будет во многом зависеть от того, насколько реалистично поведут себя карабахские армяне в процессе диалога с Баку. У них пока есть возможности для диверсий и провокаций, потому что еще остаются вооруженные группы, отказывающиеся разоружаться. Не исключено, что они будут пытаться минировать наши территории и "партизанить", что, конечно же, вызовет ответные меры со стороны правоохранительных структур Азербайджана. Это может нарушить процесс нормализации как на территории зоны РМК, так и в двустороннем диалоге между Азербайджаном и Арменией. Но если армянам Карабаха хватит благоразумия, а Никол Пашинян сможет сохранить свою власть и убедить большинство своего общества в том, что мир для Армении так же важен, как и для Азербайджана, то выйти на подписание мирного договора до конца года возможно, считает политолог.

Азербайджан, по словам нашего собеседника, уже предпринял ряд важных шагов. Например, касательно продовольственной помощи жителям зоны РМК. Комментируя мнения о том, что направление топлива и продуктов в Ханкенди нужно обуславливать параллельным поднятием в этом городе азербайджанского флага, Мусабеков подчеркнул, что наш флаг обязательно будет поднят в Ханкенди, и в очень скором времени, а армянские и сепаратистские флаги будут оттуда удалены.

"Но Азербайджан как ответственное государство решает вопросы так, чтобы оставшееся армянское население не голодало и не замерзало. Это правильно. Есть люди с крайними представлениями о том, что должно делать государство, но наше руководство, слава богу, руководствуется не представлениями недалеких людей. Государство всегда должно действовать ответственно. Особенно в тех условиях, когда недоброжелатели Азербайджана чуть ли не в бинокль высматривают у нас ошибки, чтобы затеять против нашего государства очередную кампанию давления. Азербайджанская армия уже показала себя, и все будут считаться с тем, как эффективно и быстро были проведены антитеррористические мероприятия 20-21 сентября. Очень эффективно и быстро. У многих групп и стран, желающих сунуть нос в дела нашей страны, думаю, появилось ощущение, что лучше этого не делать. И это очень важно. Очень важно, что наши союзники поддержали открыто Азербайджан. И это не только Турция. Очень ответственно повела себя Россия. А благодаря Венгрии не удались попытки Франции провести через ЕС резолюцию против Азербайджана.

Думаю, Азербайджан, вычистив террористический гнойник и создав новые реалии, правильно выстраивая политику с партнерами, заставит и недоброжелателей изменить свою политику по отношению к нам. Ожидаю, что с развитием диалога с вменяемыми армянами Карабаха, с выходом на реалистическую позицию Пашинян (если он удержит власть), вектор на нормализацию может быть реализован", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева