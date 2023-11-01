Французский "поцелуй" – За что расисты и нацисты так любят Армению?

Автор: Лейла Таривердиева

И почему крайне правые Европы так тяготеют к армянству? Видимо, есть в армянской националистической идее нечто созвучное расистским постулатам, которые с таким удовольствием проповедуют крайне правые европейские партии. Крайне правая идеология, вообще, получает в Европе все большее распространение, такие структуры набирают все больше голосов. Не случайно нынешний состав Европарламента сформирован в большинстве из партий ультраправого толка, из ксенофобов, исламофобов и, что уж миндальничать - откровенных нацистов. В 2024 году грядут очередные выборы в ЕП, и европейские нацисты активно к ним готовятся.

Например, заместитель председателя одиозной французской партии с говорящим названием "Реконкиста" Марион Марешаль. Внучка основателя Национального фронта Жан-Мари Ле Пена и племянница французской националистки Марин Ле Пен, Марион Марешаль готовится возглавить список Реконкисты на выборах в Европарламент в будущем году. Кому же, как не ей, соратнице расиста Эрика Земмура претендовать на кресло в ЕП. И мы даже не удивимся, если в будущем году в этой и без того пропитанной негативом и фобиями европейской структуре объявится мадам Марешаль. Сейчас она находится в активном поиске голосов. А что делают желающие занять какие-то посты французы с нездоровой биографией? Правильно - они идут к армянству. Внучка Ле Пена решила переплюнуть в армянофилии даже самого президента Макрона. Пусть комплементы диаспоре в Париже делает он, а она, не ограниченная протоколом, покажет армянам, кто их на самом деле любит больше.

Мадам уже несколько дней находится в Армении, строит из себя крупного политического деятеля, делает провокационные заявления. Вернуть армянам азербайджанские земли она, конечно, не в состоянии. Выполнить такие обещания нереально, поэтому она ухватилась за то, за что хватаются в последние несколько недель все, кто хочет получше продемонстрировать свои прелести армянству. Крашеная блондинка... ну ладно, может, и не крашеная, чуть не рыдала, встречаясь с "президентом арцаха", с "молодыми студентами-беженцами" и обещая вступиться за их "идентичность" и "армянское христианское наследие".

Одним словом, бедный несчастный, всеми замученный и гонимый (все это в кавычках, разумеется) армянский народ найдет в лице нацистов Реконкисты самых надежных защитников. Да что там тряпка Макрон - он только болтать умеет, а вот правые добьются того, чего не удается другим политикам, трясущим телесами перед армянством. Дайте им только победить на президентских выборах в 2027 году. Президентские выборы расисты проиграли. По всей видимости, французы были согласны на никакого Макрона, чем на ультраправых. А что касается Европарламента, то на выборах в ЕП почему-то в последние годы берут верх националистические и расистские лозунги. Даже в тех странах, где ксенофобия не развита, на период выборов в ЕП кандидаты получают преимущества, влезая именно на эту платформу.

Что может сделать мадам Марешаль и Реконкиста для Армении? На самом деле, ничего. Ни Франция, ни Европарламент, ни кто-то еще не в состоянии как-то изменить ситуацию для армян, сделать для них что-то, что могло бы кардинально переменить их судьбу в регионе. Период исполнения желаний армянства закончился. Марешаль и ее партия, возможно, и получат армянские голоса, но реализовать обещанное "многострадальным" не сумеют. Пугать Азербайджан Европарламентом бессмысленно. Эта структура много лет с удивительной последовательностью и регулярностью принимает различные решения против Баку, не имеющие правовой силы. Пусть там будет хоть десяток марешалей, ничего не изменится.

Очень смешно наблюдать, как различные политические силы и политики Франции, отталкивая друг друга, вертятся перед армянством в танце живота. Это действительно очень смешное зрелище. Эти демонстративные показательные выступления различных мэров, депутатов и министров вызывают гадливое чувство. За последнее время в Ереване не побывал только Макрон, а министры его правительства, лоббисты из Сената, партийные деятели заполняют рейсы в Армению. И что особенно интересно - пользы от этого никакой. По идее, армяне должны были бы перестать радоваться таким визитам, которые лишь тормозят окончательное решение вопросов. но, как говорится, чем бы дитя не тешилось...