Европа с привкусом исламофобии – Как получился такой Европарламент?

Автор: Лейла Таривердиева

В начале октября Европейский Парламент принял очередную резолюцию против Азербайджана. Наша страна полностью восстановила свой суверенитет на собственных территориях, после чего проармянские силы в Европе и США были подняты "по тревоге". Армении удалось мобилизовать лоббистские круги и благословить их на поход против Баку. Правда, наиболее приятные результаты были достигнуты в Европарламенте, резолюции которого не имеют юридической силы и фактически являются простым клочком бумаги. Видимо, по этой причине ЕП позволил себе подобное дипломатическое хамство, другие же структуры, заявления которых реально способны испортить отношения Европы с Азербайджаном, предпочли отделаться расплывчатыми фразами или же молчанием.

В своей резолюции ЕП призвал Евросоюз ввести санкции против Азербайджана из-за того, что тот, не посоветовавшись со "старшими", окончательно поставил точку в карабахском конфликте. Да кто позволил Баку лишать внешних акторов такого инструмента? Этот вопрос просвечивает за всеми заявлениями и топаньями ножкой, которые имеют место после 20 сентября. ЕП также призвал Евросоюз пересмотреть сотрудничество между Брюсселем и Баку и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа. Пикантность ситуации в том, что председатель ЕП Роберта Метсола представляет Мальту, которая сама получает сжиженный газ из Азербайджана.

К резолюциям Европарламента в Азербайджане привыкли. Не было случая, чтобы в этой структуре упоминалось имя нашей страны в позитивном ключе. В Баку на всю эту возню реагируют уже без особых эмоций. МИД Азербайджана предупредил, что продолжающаяся агрессивная риторика премьер-министра Армении подрывает перспективы мира. В Милли Меджлисе посоветовали ЕП заняться безудержной исламофобией, антисемитизмом, массовыми и грубыми нарушениями прав мигрантов и другими подобными глубоко укоренившимися проблемами в Европе. А МИД Турции назвал последнюю резолюцию Европарламента символом безответственности, предвзятости, предубеждений и невежества. И указал, что состав Европарламента пополняют популисты, расисты, исламофобы и люди, выступающие против интеграции и мультикультурализма. Единственная надежда, что срок полномочий этих депутатов скоро истечет, а новый состав будет более разумным, предполагает турецкий МИД.

Эпитеты, употребленные в адрес Европарламента, не являются преувеличением. Эта структура действительно ведет себя безответственно и невежественно. Интересно, что борется за права человека с дискриминацией и расизмом организация, кишащая исламофобами, политиками, борющимися с мультикультурализмом и таким основополагающими понятиями, как свобода совести.

Исламофобия - это проблема большей части Евросоюза. Основная масса европейских государств поражена этой болезнью. Конечно, существует проблема мигрантов и радикальных групп, но "цивилизованный мир" сам не замечает, как способствует усугублению таких проблем, относясь к людям другого вероисповедания с предубеждением, предвзятостью и высокомерием. Особенно это заметно в ЕП. Почему-то так сложилось, что в эту структуру гуськом тянутся исламофобы. Исламофобский, скажем так, маркетинг часто становится залогом успеха у избирателей при выборе состава Европарламента.

Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров. В 2009 году партия убежденного исламофоба Вилдерса заняла второе место на выборах в Европарламент от Нидерландов. Через год этого Вилдерса судили за разжигание межрелигиозной розни по иску Нидерландской мусульманской федерации, однако суд не обнаружил в его словах нарушения закона.

В 2014 году исламофобию активно использовали партии Чехии в своих избирательных кампаниях для получения мандатов в Европарламент. Особенно усердствовали Независимая партия "Рассвет прямой демократии" (надо же было додуматься до такого названия). Первая проводила кампанию под лозунгом "защиты цивилизации европейских христиан", вторая призывала к обузданию миграции из исламских стран. Все это приняло такие безобразные формы, что местные СМИ не выдержали и указали, что некоторые партии "превысили даже нормальные пределы чешского политического маркетинга".

В 2019 году, в преддверии выборов в Европарламент в ряде стран ЕС были приняты законы, ущемляющие права мусульман. Так, за неделю до выборов в ЕП парламент Австрии утвердил запрет на ношение хиджаба в средних школах. Одновременно Сенат Франции утвердил изменения в законодательство, запрещающие матерям, сопровождающим учащихся в школьных поездках, покрывать голову. Как писали турецкие СМИ, политики ряда стран Евросоюза в погоне за электоратом санкционировали принятие таких законов, то есть исламофобия уже перешла в плоскость законотворчества. По мнению аналитиков, мусульмане превратились в инструмент достижения политических целей.

В 2016 году депутат Европарламента от Венгрии предложил отгородиться от мусульманских беженцев свиными головами на приграничных заборах. Как сам европарламентарий написал в соцсети Х, свиные головы "должны напугать мусульман".

Все эти факты так или иначе связаны с Европарламентом. Накануне выборов в ЕП в 2019 году мировые СМИ писали о том, что в преддверии этого события в Европе резко укрепили позиции ультраправые партии, и во многих случаях они и набрали большинство голосов. Вероятно, потому от нынешнего состава Европарламента не стоит ожидать объективности, непредвзятости и широты взглядов. Настолько неприкрытые проармянские предпочтения исходят из той атмосферы, которая царит в структуре.

В феврале этого года в ЕП был приглашен для выступления президент Украины Володимир Зеленский. В октябре к Зеленскому, лидеру страны, борющейся за свою территориальную целостность, приравняли Никола Пашиняна - премьер-министра Армении, отметившейся военной агрессией против соседнего государства, этническими чистками и геноцидом. Конечно, не сравнить, как встречался в ЕП Зеленский и как Пашинян, но это уже частности. Европарламент, пригласив к микрофону Пашиняна, фактически бросил вызов Азербайджану. И никто не сможет нас убедить, что в сути вопроса не присутствуют в том числе ксенофобия и нездоровые подходы к мусульманам. Забота о правах человека - это только ширма. Да, забота место имеет, но о тех, кто ни в какой заботе и защите не нуждается. В защите и заботе нуждались азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, подвергшиеся бесчеловечному отношению со стороны Армении и армян, лидеру которых накануне рукоплескали депутаты Европарламента.

Кстати, антиисламские настроения в Европарламенте не помешали евродепутатам брать деньги у мусульманских стран. Вспомним так называемый "Катаргейт", потрясший ЕП в конце прошлого года. Депутат от Греции Ева Кайли и еще ряд парламентариев оказались замешаны в коррупционном скандале, связанном с лоббизмом в пользу Катара за очень и очень крупную сумму. Расследование скандала вскрыло механизмы получения взяток в ЕП. Что интересно, Кайли была подругой той самой Роберты Метсолы, зовущей к санкциям против Баку. Метсола, само собой, отреклась от подруги, обещала провести внутреннее расследование и предложила, чтобы все официальные контакты с третьими странами проходили через соответствующие комитеты ЕП или через председателя парламента, то есть через нее. Как иронизируют азербайджанские блогеры, похоже, мадам Роберта расстроена, что из сотен миллионов евро, полученных за лоббизм в пользу Катара, ей ничего не перепало, и теперь принимает меры, чтобы подобное безобразие больше не повторилось.

А сколько, интересно, тратит Армения на лоббинг в Европарламенте? Ведь, согласитесь, для достижения столь единодушной нелюбви к Азербайджану одной исламофобии недостаточно.