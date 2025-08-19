Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип специально для Китая

Американская технологическая компания Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип для Китая, основанный на последней архитектуре Blackwell, который будет мощнее модели H20, разрешенной к продаже в этой стране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, новый чип, предварительно известный как B30A, будет использовать конструкцию на одном кристалле, которая, вероятно, обеспечит половину вычислительной мощности более сложной двухкристальной конфигурации в флагманской ускорительной карте Nvidia B300, передает Day.Az.

Новый чип будет иметь высокоскоростную память и технологию NVLink от Nvidia для быстрой передачи данных между процессорами, функции, которые также присутствуют в H20 - чипе, основанном на более старой архитектуре Hopper.

Технические характеристики чипа еще не окончательны, но Nvidia надеется предоставить образцы китайским клиентам для тестирования уже в следующем месяце.

Вопрос о том, в какой степени Китай, который сгенерировал 13% дохода Nvidia в прошлом финансовом году, может получить доступ к передовым чипам AI, является одной из самых больших точек напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

В июле Nvidia получила разрешение возобновить продажи H20. Это устройство было разработано специально для Китая после введения экспортных ограничений в 2023 году, но компании внезапно приказали прекратить продажи в апреле.

Трамп на прошлой неделе сказал, что он может разрешить Nvidia продавать урезанную версию чипа следующего поколения в Китае после объявления о беспрецедентной сделке, по которой Nvidia и ее конкурент AMD передадут правительству США 15% дохода от продаж некоторых продвинутых чипов в Китае.

Американские законодатели обеспокоены тем, что доступ к даже урезанным версиям флагманских AI-чипов будет препятствовать усилиям США по поддержанию лидерства в области искусственного интеллекта.

Отметим, что Nvidia активно работает на китайском рынке, разрабатывая новые чипы искусственного интеллекта и расширяя свое присутствие, несмотря на ограничения, введенные США. Компания стремится укрепить свои позиции, открыв исследовательский центр в Шанхае и адаптируя свою продукцию под экспортные ограничения. В то же время, Nvidia сталкивается с конкуренцией со стороны китайских компаний, таких как Huawei, и находится под пристальным вниманием властей обеих стран.