Трамп заявил, что "возвращение Крыма Украине невозможно"

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в Североатлантический альянс.

Как передает Day.Az, глава Белого дома отметил, что гарантии безопасности Киеву не могут включать вхождение Украины в НАТО, но Вашингтон готов помочь с этим Европе.

Трамп в интервью также сказал о том, что, пока он находится на посту президента США, американских войск в Украине не будет.

Однако, по его словам, Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска в стране.