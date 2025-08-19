https://news.day.az/world/1774939.html Трамп заявил, что "возвращение Крыма Украине невозможно" Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в Североатлантический альянс. Как передает Day.Az, глава Белого дома отметил, что гарантии безопасности Киеву не могут включать вхождение Украины в НАТО, но Вашингтон готов помочь с этим Европе.
Трамп заявил, что "возвращение Крыма Украине невозможно"
Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в Североатлантический альянс.
Как передает Day.Az, глава Белого дома отметил, что гарантии безопасности Киеву не могут включать вхождение Украины в НАТО, но Вашингтон готов помочь с этим Европе.
Трамп в интервью также сказал о том, что, пока он находится на посту президента США, американских войск в Украине не будет.
Однако, по его словам, Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска в стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре