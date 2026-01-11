Вниманию метеочувствительных людей

Погодные условия завтрашнего дня могут вызвать чувство дискомфорта у некоторых метеочувствительных людей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на медицинско-метеорологический прогноз Национальной гидрометеорологической службы.

Согласно информации, 12 января на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление ветра гилавар.

Отмечается, что такие погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, вызывая чувство тревожности и общего недомогания.

