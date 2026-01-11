https://news.day.az/world/1808656.html Дания и Канада провели переговоры Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен провел "хороший разговор" с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил датский МИД в соцсети Х. "Хорошая беседа с министром иностранных дел Канады Антой Ананд , которая также поговорила с моей гренландской коллегой Вивиан Моцфельдт.
Дания и Канада провели переговоры
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен провел "хороший разговор" с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил датский МИД в соцсети Х.
"Хорошая беседа с министром иностранных дел Канады Антой Ананд , которая также поговорила с моей гренландской коллегой Вивиан Моцфельдт. Канада плечом к плечу стоит с Данией и Гренландией в Арктике - ради безопасности, сотрудничества и уважения территориальной целостности Королевства", - цитирует Расмуссена внешнеполитическое ведомство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре