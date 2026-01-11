Дания и Канада провели переговоры

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен провел "хороший разговор" с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил датский МИД в соцсети Х.

"Хорошая беседа с министром иностранных дел Канады Антой Ананд , которая также поговорила с моей гренландской коллегой Вивиан Моцфельдт. Канада плечом к плечу стоит с Данией и Гренландией в Арктике - ради безопасности, сотрудничества и уважения территориальной целостности Королевства", - цитирует Расмуссена внешнеполитическое ведомство.