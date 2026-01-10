ЕС выделит сотни миллионов на восстановление Сирии

Европейский союз выделит Сирии 722 миллиона долларов на послевоенное восстановление и гуманитарную помощь в 2026-2027 годах.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила находящаяся в Дамаске председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она вместе с председателем Европейского совета Антониу Коштой посетила Сирию и провела встречу с президентом Ахмедом аш-Шараа.

"Потребности Сирии в восстановлении чрезвычайно велики - я увидела это собственными глазами", - отметила дипломат.