Трамп сделал заявление по поводу Кубы

"На Кубу больше не будут поступать нефть и деньги", - сказал Трамп, упомянув про Венесуэлу, у которой теперь есть Соединенные Штаты, "которые могут ее защитить".
