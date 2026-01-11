Трамп сделал заявление по поводу Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

"На Кубу больше не будут поступать нефть и деньги", - сказал Трамп, упомянув про Венесуэлу, у которой теперь есть Соединенные Штаты, "которые могут ее защитить".