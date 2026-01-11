В Агдере мужчина подорвался на мине

11 января 2026 года на территории села Гызылоба освобожденного от оккупации Агдеринского района произошел минный инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), сотрудник неправительственной организации, привлеченной к гуманитарным операциям по разминированию, Керимов Эльвин Гамиддин оглу, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате происшествия пострадавшему была ампутирована правая нога в области голеностопного сустава.

Керимов Эльвин был эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы сообщали о подрыве на мине мужчины в Джебраиле.