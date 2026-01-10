Скончалась известная азербайджанская писательница

На 79 году жизни скончалась член Союза писателей Азербайджана, Союза писателей Северной Америки, Союза писателей России, Международного союза писателей, Евразийской творческой гильдии (Великобритания) Сария Мамедова, передает Day.Az.

Мамедова родилась 8 марта 1947 года в Баку. С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Имела ученую степень кандидата химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг и аудиокниг, 200 произведений, 140 научных трудов, имела два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Редактор журнала "Общество и женщина". Лауреат множества национальных и международных литературных премий и сертификатов Украины, России, США, Великобритании, Сирии, Казахстана и других стран.