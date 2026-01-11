Азербайджан отправил в Армению очередную партию нефтепродуктов

Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению продолжаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 11 января со станции Биляджари в направлении Бёюк-Кесик был отправлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Отметим, что 9 января 2026 года со станции Биляджари в Армению было отправлено в общей сложности 2 698 тонн нефтепродуктов (48 вагонов), в том числе 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

Ранее, 18 декабря, в Армению также было направлено 1 220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.