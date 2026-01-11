Важная новость для владельцев домов без документов

В Азербайджане процесс легализации домов без документов, который обсуждается многие годы, может выйти на новый этап. Объявление 2026 года Годом градостроительства и архитектуры вновь поставило на повестку вопрос судьбы самовольных построек, объектов, расположенных в зонах риска, и жилых помещений без правоустанавливающих документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, по словам председателя общества оценщиков Вугара Оруджа, в этом году возможно оформление более 500 тысяч домов.

Этот шаг важен с точки зрения официального закрепления права собственности граждан, а также обещает дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет. Особенно заинтересованы в этом процессе тысячи семей в сельской местности и поселках, которые долгие годы сталкиваются с проблемой отсутствия "купчей".

Как отмечает директор Центра недвижимости и экспертизы Рамиль Османлы, процесс оформления домов без документов включает несколько этапов. Один из них связан с возможной повторной покупкой земельного участка у муниципалитета, если ранее он был самовольно занят. В этом случае возникает финансовая нагрузка: оплачиваются муниципальные сборы за землю, а также ряду услуг по первичной регистрации. Например, для участка площадью 600 кв. м. применяются соответствующие сборы за сотку.

Кроме того, добавляются сборы за услуги по оформлению документов, и общая сумма в некоторых случаях может достигать 3500-4000 манатов. Если же повторная покупка земли не требуется и речь идет только о регистрации самовольного строения, сборы и услуги будут меньше. По словам Рамиля Османлы, средние расходы на оформление "купчей" и услуг составляют около 200 манатов, а на технический паспорт - 200-300 манатов.

В целом, общие затраты в зависимости от размеров объекта могут составлять примерно 500-1000 манатов, а для больших строений, например вилл или зданий с большой площадью, сборы могут быть выше.

Особое значение в процессе придается электронному оформлению. Подача заявок через портал и использование онлайн-документооборота позволяют гражданам оформлять документы дистанционно, без многократных визитов в районные или городские центры.