Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин вступило в силу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Теперь страна может использовать этот вид вооружений в своем арсенале, отмечает Yle. Финляндия уведомила ООН о решении выйти из конвенции 10 июля 2025 года. Согласно положениям документа, выход вступает в силу через полгода после такого уведомления.

Эстония, Латвия, Литва и Польша также ранее объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.